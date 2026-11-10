GTA 6 est officiellement le jeu le plus précommandé de tous les temps sur le PlayStation Store et le Microsoft Store

Le jeu de tous les superlatifs

GTA 6 devrait se vendre par palettes dès son lancement, et si aucun vrai chiffre sourcé n’est disponible à ce stade, on sait désormais qu’il est le jeu le plus précommandé de tous les temps sur le PlayStation Store et le Microsoft Store. Ce n’est pas Rockstar qui le dit, mais PlayStation et Xbox, qui ont tous les deux fait mention de la chose en publiant chacun de leur côté un article à propos du préchargement du jeu.

Asha Sharma, PDG de Xbox, déclare notamment :

« Aujourd’hui marque la première étape de notre nouveau partenariat stratégique de 10 ans avec Take-Two. GTA VI, déjà le jeu le plus précommandé de tous les temps sur le Microsoft Store, sera jouable sur Xbox One via le cloud gaming lors de son lancement le 19 novembre. »

Le vrai partenariat avec Take-Two est cependant à aller chercher du côté de la PS5, même si la PS5 Pro ne sera visiblement pas capable de booster les performances du jeu de manière très significative, du moins du côté du framerate. Il faut noter que cette performance sur les précommandes ne prend a priori en compte que les ventes dématérialisées du titre, sans la version physique, puisqu’il est directement question des boutiques en ligne de PlayStation et Xbox. Autant dire que les premiers chiffres de ventes réels devraient faire tourner la tête.

GTA 6 sera disponible dès le 19 novembre prochain.