Après des mois de rumeurs, la fermeture de Nagoshi Studio (Gang of Dragon) est désormais bien réelle

Aucun sauveur ne s’est manifesté

Voilà des mois que l’on entend que Nagoshi Studio est à bout de souffle, avec ses désormais ex-membres qui affirmaient avoir quitté le navire. Souhaitant grandement limiter ses investissements auprès de studios basés à l’étranger, NetEase avait indiqué à Nagoshi Studio qu’il ne le financerait plus à partir du mois de mai dernier, laissant cette équipe dans une urgence pour trouver un nouvel investisseur afin de terminer son travail sur Gang of Dragon. Un investisseur qui ne s’est jamais manifesté, tandis que l’option d’un rachat par les dirigeants pour assurer l’indépendance du studio ne s’est pas réalisée elle non plus.

Le faux suspense prend fin aujourd’hui avec le journal Kanpo (relayé par Gematsu), qui annonce la dissolution de Nagoshi Studio, effective depuis le 31 octobre dernier. Il n’est pas précisé ce qu’il advient de Gang of Dragon, mais mieux vaut ne pas se faire d’illusions ici. Le projet demandait encore beaucoup d’argent, et même si Nagoshi parvenait à récupérer les droits, peu de monde semble être intéressé pour financer un tel jeu aussi coûteux. Reste à savoir ce qu’il fera ensuite de son côté, et si un retour au bercail chez RGG Studios est envisageable ou non.