Shift Up présentera son prochain jeu en 2027 et rassure sur l’état du développement de Stellar Blade: Blood Rain

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

L’année se termine bien pour Shift Up, qui peut compter sur la sortie de Stellar Blade sur Switch 2 pour rentabiliser encore un peu plus ce projet déjà très porteur pour l’ensemble de l’entreprise. Cette dernière vient justement de publier son dernier bilan financier qui nous intéressera surtout pour ce que Shift Up a à nous dire sur son année 2027 à venir.

Stellar Blade: Blood Rain // Source : Shift Up

Project Spirits dévoilera ses premières images en 2027

On ignore si Stellar Blade: Blood Rain sortira vraiment en 2027, mais ce sera sans doute la grande priorité de l’année pour Shift Up. Le studio a en tout cas voulu rassurer sur l’état du développement du jeu, en précisant que tout se passait bien, malgré le silence qui règne autour de cet épisode depuis quelques mois (propos retransmis par Genki sur Twitter) :

« Le développement de Stellar Blade: Blood Rain progresse vers le niveau de qualité visé en nous accordant un temps de développement suffisant pour garantir un degré d’aboutissement optimal, et nous prévoyons par ailleurs de dévoiler des informations sur le jeu petit à petit. »

Mais Stellar Blade: Blood Rain ne sera pas la seule préoccupation de Shift Up en 2027. Le studio est également sur le point de dévoiler Project Spirits, jeu produit en collaboration avec Tencent qui arrivera à la fois sur PC, consoles et mobiles. Celui-ci devait être révélé en cette année 2026, mais Shift Up dit avoir préféré temporiser et a reporté cette annonce à 2027, à cause des sorties de fin d’année qui occupent tout l’espace médiatique (aka GTA 6) :

« Quant au moment de l’annonce, nous avions initialement prévu de la faire en 2026, mais nous avons décidé d’ajuster le calendrier en tenant compte des sorties de nouveaux titres majeurs de la fin de l’année jusqu’au début de l’année prochaine. »

Cela veut donc potentiellement dire qu’il faudra aussi faire l’impasse sur une annonce au premier trimestre 2027, lui aussi bien chargé. Qu’importe, l’année 2027 promet en tout cas d’être assez riche en annonces pour Shift Up.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android

Un véritable MMORPG PC à retrouver sur smartphone Commençons par ce qui constitue probablement l’un des principaux atouts de cette nouvelle version. En effet, Broken Ranks ne se présente pas comme une déclinaison simplifiée de son homologue sur PC. Whitemoon Games a choisi de transposer l’ensemble de son univers et de ses principales mécaniques sur Android, sans repartir sur un jeu entièrement différent. Téléchargez gratuitement Broken Ranks avec le code actugaming On retrouve donc les mêmes aventures, les mêmes systèmes de progression et les mêmes possibilités de coopération. Si vous vous lancez dès aujourd’hui, vous avez de quoi profiter d’un MMORPG déjà enrichi par plusieurs années de mises à jour. On comprend ainsi pourquoi le studio a mis du temps avant de déployer cette version pour smartphones alors qu’ils auraient pu sortir une version plus light et plus simpliste afin de coller à l’écosystème mobile. Évidemment, cette adaptation nécessite quelques ajustements. Les développeurs ont notamment retravaillé les commandes et l’interface pour les écrans tactiles. Vous pouvez ainsi vous déplacer en touchant directement une destination sur la carte ou utiliser un joystick virtuel selon vos préférences. Quelques fonctionnalités secondaires ne sont pas encore…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

Stellar Blade Blood Rain : Shift Up entend les critiques sur le clip musical et tient bien à préciser que ce projet est séparé du jeu

pc ps5
Stellar Blade Blood Rain : Shift Up entend les critiques sur le clip musical et tient bien à préciser que ce projet est séparé du jeu

Stellar Blade: Blood Rain : Shift Up créé la polémique en diffusant un clip musical généré par IA avec l’héroïne de son jeu

pc ps5
Stellar Blade: Blood Rain : Shift Up créé la polémique en diffusant un clip musical généré par IA avec l’héroïne de son jeu

Le PDG de Shift Up donne des détails sur Stellar Blade: Blood Rain et sur l’avancée du projet

pc ps5
Le PDG de Shift Up donne des détails sur Stellar Blade: Blood Rain et sur l’avancée du projet

Summer Game Fest 2026 : Le résumé complet des annonces (Final Fantasy VII Revelation, Stellar Blade: Blood Rain, Resident Evil Veronica…)

pc ps5 xbox series switch ios android stadia ps4 ps vita xbox one ps3 xbox 360 switch 2
Summer Game Fest 2026 : Le résumé complet des annonces (Final Fantasy VII Revelation, Stellar Blade: Blood Rain, Resident Evil Veronica…)
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

GTA 6 : Sur PS5 Pro disposera du PSSR et du ray-tracing pour les ombres, mais devrait rester en 30 fps
ps5 xbox series
GTA 6 : Sur PS5 Pro disposera du PSSR et du ray-tracing pour les ombres, mais devrait rester en 30 fps
Un nouveau RPG Dragon Quest va voir le jour, encore une fois sur mobiles
ios android
Un nouveau RPG Dragon Quest va voir le jour, encore une fois sur mobiles
« Nous avons rencontré des obstacles en cours de route » : Le PDG de Take-Two revient sur la production compliquée du prochain BioShock
Bioshock : The Collection Switch
Atelier Karia : Alchimie, exploration et avenir de la licence, les développeurs de Gust répondent à nos questions
pc ps5 xbox series xbox one switch 2
Atelier Karia : Alchimie, exploration et avenir de la licence, les développeurs de Gust répondent à nos questions
La Nintendo Switch 2 se met à jour, voici ce qu’apporte la version 23.5.0
switch 2
La Nintendo Switch 2 se met à jour, voici ce qu’apporte la version 23.5.0
Bandai Namco ferme le studio Reflector Entertainment, à qui l’on doit Unknown 9: Awakening
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Bandai Namco ferme le studio Reflector Entertainment, à qui l’on doit Unknown 9: Awakening
Skydance remplace James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studios, quel impact sur les jeux DC ?
batman arkham
GTA 6 : Take-Two indique que les précommandes du jeu sont largement supérieures aux prévisions
ps5 xbox series
GTA 6 : Take-Two indique que les précommandes du jeu sont largement supérieures aux prévisions
Le préchargement de GTA 6 est disponible : comment télécharger le jeu en avance ?
ps5 xbox series
Le préchargement de GTA 6 est disponible : comment télécharger le jeu en avance ?
Warhammer 40.000: Dark Heresy abattra la volonté de l’Empereur le 28 janvier 2027
pc ps5 xbox series
Warhammer 40.000: Dark Heresy abattra la volonté de l’Empereur le 28 janvier 2027
Sea of Remnants vous invitera à prendre le large avec une bêta fermée dès le mois prochain
pc ps5 xbox series ios android
Sea of Remnants vous invitera à prendre le large avec une bêta fermée dès le mois prochain
Petit Planet : Tout savoir sur le jeu cosy de HoYoverse (gameplay, microtransactions, Switch 2, multijoueur)
pc switch ios android switch 2
Petit Planet : Tout savoir sur le jeu cosy de HoYoverse (gameplay, microtransactions, Switch 2, multijoueur)
Masahiro Sakurai (Super Smash Bros, Kirby Air Riders) déclare travailler sans IA générative mais la juge inévitable
switch 2
Masahiro Sakurai (Super Smash Bros, Kirby Air Riders) déclare travailler sans IA générative mais la juge inévitable
Skydance : Après le rachat de Warner Bros, les licenciements commencent dans la division jeu vidéo
pc ps5 playstation vr meta quest playstation vr 2
Skydance : Après le rachat de Warner Bros, les licenciements commencent dans la division jeu vidéo
World of Warcraft: Forever enregistre un sacré record pour le MMO et rameute beaucoup d’anciens joueurs
pc
World of Warcraft: Forever enregistre un sacré record pour le MMO et rameute beaucoup d’anciens joueurs
GTA 6 : Un grand concert avec plusieurs artistes comme Justice et Cardi B aura lieu le 21 novembre
ps5 xbox series
GTA 6 : Un grand concert avec plusieurs artistes comme Justice et Cardi B aura lieu le 21 novembre
God of War Sons of Sparta pourrait connaître un portage sur… PS4
ps5
God of War Sons of Sparta pourrait connaître un portage sur… PS4
PlayStation (re)commence à labelliser ses jeux exclusifs sur son site officiel
ps5
PlayStation (re)commence à labelliser ses jeux exclusifs sur son site officiel
Une nouvelle édition japonaise du PlayStation Portal va sortir avec davantage de stockage interne
ps5
Une nouvelle édition japonaise du PlayStation Portal va sortir avec davantage de stockage interne
Sauver Mass Effect 5 coûterait énormément d’argent selon le cofondateur de BioWare
Sauver Mass Effect 5 coûterait énormément d’argent selon le cofondateur de BioWare
Star Wars Zero Company : Après avoir réembauché une partie de son équipe, Bit Reactor doit maintenant licencier
pc ps5 xbox series
Star Wars Zero Company : Après avoir réembauché une partie de son équipe, Bit Reactor doit maintenant licencier
Le PDG de Nvidia est au cœur d’un scandale d’espionnage industriel et d’adultère qui pourrait bousculer toute l’entreprise
Le PDG de Nvidia est au cœur d’un scandale d’espionnage industriel et d’adultère qui pourrait bousculer toute l’entreprise
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 9 novembre (Warhammer Survivors, Tanuki: Pon’s Summer, After the Wane…)
pc ps5 xbox series switch switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 9 novembre (Warhammer Survivors, Tanuki: Pon’s Summer, After the Wane…)
Denshattack! : L’une des meilleures bandes-son de l’année aura droit à son triple vinyle en 2027 et c’est en précommande
pc ps5 xbox series switch 2
Denshattack! : L’une des meilleures bandes-son de l’année aura droit à son triple vinyle en 2027 et c’est en précommande