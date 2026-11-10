Shift Up présentera son prochain jeu en 2027 et rassure sur l’état du développement de Stellar Blade: Blood Rain

Project Spirits dévoilera ses premières images en 2027

On ignore si Stellar Blade: Blood Rain sortira vraiment en 2027, mais ce sera sans doute la grande priorité de l’année pour Shift Up. Le studio a en tout cas voulu rassurer sur l’état du développement du jeu, en précisant que tout se passait bien, malgré le silence qui règne autour de cet épisode depuis quelques mois (propos retransmis par Genki sur Twitter) :

« Le développement de Stellar Blade: Blood Rain progresse vers le niveau de qualité visé en nous accordant un temps de développement suffisant pour garantir un degré d’aboutissement optimal, et nous prévoyons par ailleurs de dévoiler des informations sur le jeu petit à petit. »

Mais Stellar Blade: Blood Rain ne sera pas la seule préoccupation de Shift Up en 2027. Le studio est également sur le point de dévoiler Project Spirits, jeu produit en collaboration avec Tencent qui arrivera à la fois sur PC, consoles et mobiles. Celui-ci devait être révélé en cette année 2026, mais Shift Up dit avoir préféré temporiser et a reporté cette annonce à 2027, à cause des sorties de fin d’année qui occupent tout l’espace médiatique (aka GTA 6) :

« Quant au moment de l’annonce, nous avions initialement prévu de la faire en 2026, mais nous avons décidé d’ajuster le calendrier en tenant compte des sorties de nouveaux titres majeurs de la fin de l’année jusqu’au début de l’année prochaine. »

Cela veut donc potentiellement dire qu’il faudra aussi faire l’impasse sur une annonce au premier trimestre 2027, lui aussi bien chargé. Qu’importe, l’année 2027 promet en tout cas d’être assez riche en annonces pour Shift Up.