GTA 6 : Take-Two indique que les précommandes du jeu sont largement supérieures aux prévisions

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Take-Two a publié son dernier bilan trimestriel avant le raz-de-marée que provoquera GTA 6 à sa sortie. C’est donc tout naturellement que Strauss Zelnick, PDG de l’entreprise, est revenu sur le sujet en faisant le point pré-lancement, avec un nombre de précommandes qui dépasse visiblement toutes les attentes.

GTA 6 // Source : Rockstar

L’éditeur se prépare à compter les billets

Strauss Zelnick a souvent joué les faux modestes à propos du succès à venir de GTA 6, en affichant une posture prudente. Mais nul doute que les prévisions de Take-Two étaient très hautes pour le jeu, dès le stade des précommandes. Et à ce sujet, dans le dernier bilan de Take-Two, Zelnick clame que les précommandes du jeu « dépassent de loin toutes nos attentes », ce qui est un nouveau signe du phénomène culturel qui nous attend, peu importe la qualité du jeu.

Il ne veut pas encore préciser de combien d’exemplaires il est question, ce qui arrivera après le lancement. Il affirme en tout cas que la production est bien terminée, ce qui veut techniquement dire que le jeu est passé gold et est prêt à être commercialisé. Mais puisque vous pouvez télécharger GTA 6 depuis ce matin, on s’en doutait forcément.

Take-Two va bien même sans GTA 6

Nba 2k27 victor wembanyama 1

NBA 2K27 // Source : 2K Games

Et en réalité, Take-Two n’a même pas besoin de GTA 6 pour se remplir les poches. GTA 5 continue de jouer le rôle d’imprimante à billets verts, puisque le titre s’est encore une fois vendu à 5 millions d’exemplaires ce trimestre, pour dépasser un total de 235 millions de ventes depuis sa sortie. Soit environ la moitié de tous les jeux GTA vendus, car la série affiche un score de 480 millions de ventes, en prenant en compte tous les épisodes. GTA 6 aura un sacré chemin à faire pour le rattraper, disposant pour le moment d’un parc de consoles bien moindre, mais son lancement devrait en tout cas briser tous les records.

Pour ce qui est des autres jeux du portfolio de Take-Two, on note que Red Dead Redemption s’est vendu à 89 millions d’exemplaires, soit presque autant que l’entièreté de la saga Borderlands, qui vient de franchir le palier des 100 millions de jeux vendus.

La saga NBA 2K se porte elle aussi assez bien sur le papier, en marquant le deuxième meilleur démarrage de la série avec NBA 2K27, mais Zelnick a eu un commentaire intéressant chez Bloomberg en déclarant que ce dernier opus a moins performé que prévu à cause… de GTA 6. Selon le PDG, GTA 6 a quelque peu cannibalisé les ventes du titre, dans le sens où certains consommateurs gardent leur argent pour le jeu de Rockstar, et rien d’autre. Comme quoi, on peut faire dire n’importe quoi aux chiffres tant que le storytelling est bon.

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