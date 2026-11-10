GTA 6 : Sur PS5 Pro disposera du PSSR et du ray-tracing pour les ombres, mais devrait rester en 30 fps

Rockstar détaille les spécificités des versions consoles de GTA 6

Rockstar célèbre le préchargement de GTA 6 avec une nouvelle courte vidéo, et surtout des détails sur la partie technique du jeu. Le studio rappelle dans un premier temps que GTA 6 sera bloqué à 30 images par seconde sur PS5 et Xbox Series (à voir ce qu’il en est de la Series S).

Rockstar précise aussi que la version PS5 profitera au mieux de la DualSense avec les retours haptiques, au même titre que l’audio 3D qui sera supporté. À cause de son partenariat, le studio insiste même en déclarant que « la PlayStation 5 est la console idéale pour jouer à Grand Theft Auto VI ».

La Xbox Series n’est pas oubliée pour autant, car GTA 6 profitera bien du Xbox Cloud Gaming sur Xbox Series et même sur Xbox One, avec un résultat proche de celui de la Xbox Series en natif. Pas de cloud pour jouer sur PC donc, mais du remote play est indiqué à la fois pour PlayStation et Xbox. Vous pourrez donc jouer à GTA 6 sur votre PS Portal donc.

GTA 6 sur PS5 Pro, ça donnera quoi ?

Jusque-là, rien de très neuf. Ce sont plutôt les spécificités de la PS5 Pro qui étaient attendues au tournant. Beaucoup croisaient les doigts pour que cette limite de 30 fps soit levée grâce à la puissance de la console de Sony, et si un 60 fps semblait illusoire, certains espéraient un entre-deux à 40 images par seconde, comme Sony a pu le proposer sur plusieurs jeux par le passé. Aucune mention d’un autre framerate n’est faite dans le communiqué de Rockstar.

On peut juste y lire que sur PS5 Pro, le jeu sera compatible avec PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), qui affine l’image sans rogner sur les performances, ainsi que le ray-tracing centré sur la gestion des ombres. Rien n’est précisé sur le framerate, ce qui laisse sous-entendre qu’il ne sera pas différent de celui proposé sur les consoles de base. Dommage, mais c’était attendu.