Skydance remplace James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studios, quel impact sur les jeux DC ?

Publié le :

1 commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

1

Vous n’êtes peut-être pas sans savoir que Paramount-Skydance (désormais uniquement appelé Skydance) vient de mettre la main sur Warner Bros avec une fusion qui aura coûté la bagatelle de 111 milliards de dollars. Un rachat colossal qui va changer énormément de choses chez Warner Bros, notamment dans le monde du cinéma. Hier, on a appris que le duo à la tête de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, a été évincé. Et cela a aussi un impact sur les jeux estampillés DC.

batman arkham
Batman Arkham Origins // Source : Warner Bros Games

Skydance fait le ménage chez Warner Bros

David Ellison, PDG de Skydance, avait assuré le mois dernier à James Gunn et Peter Safran qu’ils resteraient à la tête de DC Studios, une fois la fusion entre Skydance et Warner Bros complètement terminée. Il a menti (comme c’est étonnant). Vendredi dernier, le duo a appris qu’il était écarté, même si Peter Safran continuera son rôle de producteur, tandis que James Gunn est encore attaché à plusieurs projets DC, comme son film Man of Tomorrow qui devrait sortir à l’été prochain et un autre film qu’il est en train d’écrire.

James gunn peter safran 1

James Gunn et Peter Safran // Source : Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

The Hollywood Reporter indique que plusieurs choses ont pesé dans la balance ici, comme l’échec au box-office de Supergirl et un Clayface un peu timide malgré son faible budget. Jusqu’ici, DC Studios devait fonctionner dans une relative autonomie, répondant uniquement à David Zaslav, ancien PDG de Warner Bros. Cela leur permettait de planifier tout un univers cinématographique sans que des exécutifs qui n’y connaissent pas grand-chose viennent fourrer leur nez dans ces projets. Après la fusion, le même type de structure était envisagé, si ce n’est que Zaslav était remplacé par Ellison. Ce n’était qu’un mensonge de plus, puisque Skydance préfère que DC Studios passent d’abord par Josh Greenstein et Dana Goldberg, qui dirigent le pôle divertissement Skydance Motion Picture Group. Ce qui signifie davantage d’ingérence dans les plans de DC Studios, ce qui n’était pas non plus apprécié par Gunn et Safran.

Finalement, même si le duo reste techniquement chez Skydance dans des rôles plus créatifs (pour combien de temps ?), il est remplacé à la tête de DC Studios par Jeremy Latcham. Un ancien de Marvel Studios qui a contribué à sa petite échelle aux débuts du Marvel Cinematic Universe, en ayant même été producteur sur le film Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn. En dehors de cela, il a aussi eu quelques faits d’armes en indépendant, notamment avec le film Donjons & Dragons, mais depuis peu, il officie plutôt sur des films destinés à un public familial, et surtout chrétien. Une posture très puritaine qui va de pair avec David Ellison et son empire, très rattachés à Donald Trump et la mouvance MAGA aux États-Unis.

Quels changements pour les jeux DC ?

Superman 2025 2

Le film Superman de James Gunn // Source : DC Studios

Tout cela, ça concerne le cinéma, mais pas que. Si l’on vous en parle aujourd’hui, c’est parce que, jusqu’à preuve du contraire, James Gunn avait pour but de relier son univers cinématographique DC à des jeux vidéo. En 2025, le réalisateur affirmait avoir discuté avec Rocksteady et NetherRealm, pas forcément pour que ces deux studios produisent des jeux du DCU, mais pour voir quels projets valider ou non. Car à la tête de DC Studios, Gunn et Safran avaient aussi un certain pouvoir sur la division jeu vidéo gérée par Warner Bros, tant que l’on parlait des jeux DC. Même si le duo n’avait pas pour but de tout rattacher aux films ni d’empêcher les studios d’œuvrer sur ce qu’ils voulaient, un semblant d’univers partagé semblait être dans les tuyaux.

Plus tard dans cette même année, Gunn déclarait que les choses avançaient lentement du côté des jeux, mais que des projets se mettaient en place :

« Il y a eu un peu de mouvement sur différentes choses de ce côté. Nous avons quelques petits jeux DC qui vont sortir. Mais nous avons aussi évoqué – et nous en sommes aux premiers stades de la planification – des projets plus importants. Il y a un en particulier qui m’enthousiasme, mais cela prend du temps. Il y a eu des changements chez Warner Bros. Games, et nous avons donc affaire à de nouvelles personnes. »

Tous les plans ont en réalité avancé au ralenti justement à cause de la restructuration de Warner Bros et de sa revente, jetant un flou sur l’avenir de l’entreprise et tous les projets en préparation. Si l’on ignore encore si l’univers DCU sera une nouvelle fois rebooté au cinéma, on doute fortement que Jeremy Latcham, uniquement axé cinéma (là où Gunn avait un passif avec l’industrie du jeu vidéo), veuille garder un contrôle créatif sur les jeux DC. Il est donc possible que quelques productions soient impactées par ce changement en interne, même si l’on ignore réellement l’avancée des projets discutés par James Gunn. Un énième chamboulement dont Warner Bros Games n’avait sans doute pas besoin.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android

Un véritable MMORPG PC à retrouver sur smartphone Commençons par ce qui constitue probablement l’un des principaux atouts de cette nouvelle version. En effet, Broken Ranks ne se présente pas comme une déclinaison simplifiée de son homologue sur PC. Whitemoon Games a choisi de transposer l’ensemble de son univers et de ses principales mécaniques sur Android, sans repartir sur un jeu entièrement différent. Téléchargez gratuitement Broken Ranks avec le code actugaming On retrouve donc les mêmes aventures, les mêmes systèmes de progression et les mêmes possibilités de coopération. Si vous vous lancez dès aujourd’hui, vous avez de quoi profiter d’un MMORPG déjà enrichi par plusieurs années de mises à jour. On comprend ainsi pourquoi le studio a mis du temps avant de déployer cette version pour smartphones alors qu’ils auraient pu sortir une version plus light et plus simpliste afin de coller à l’écosystème mobile. Évidemment, cette adaptation nécessite quelques ajustements. Les développeurs ont notamment retravaillé les commandes et l’interface pour les écrans tactiles. Vous pouvez ainsi vous déplacer en touchant directement une destination sur la carte ou utiliser un joystick virtuel selon vos préférences. Quelques fonctionnalités secondaires ne sont pas encore…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

Atelier Karia : Alchimie, exploration et avenir de la licence, les développeurs de Gust répondent à nos questions

pc ps5 xbox series xbox one switch 2
Atelier Karia : Alchimie, exploration et avenir de la licence, les développeurs de Gust répondent à nos questions

La Nintendo Switch 2 se met à jour, voici ce qu’apporte la version 23.5.0

switch 2
La Nintendo Switch 2 se met à jour, voici ce qu’apporte la version 23.5.0

Bandai Namco ferme le studio Reflector Entertainment, à qui l’on doit Unknown 9: Awakening

pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Bandai Namco ferme le studio Reflector Entertainment, à qui l’on doit Unknown 9: Awakening

GTA 6 : Take-Two indique que les précommandes du jeu sont largement supérieures aux prévisions

ps5 xbox series
GTA 6 : Take-Two indique que les précommandes du jeu sont largement supérieures aux prévisions
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Le préchargement de GTA 6 est disponible : comment télécharger le jeu en avance ?
ps5 xbox series
Le préchargement de GTA 6 est disponible : comment télécharger le jeu en avance ?
Warhammer 40.000: Dark Heresy abattra la volonté de l’Empereur le 28 janvier 2027
pc ps5 xbox series
Warhammer 40.000: Dark Heresy abattra la volonté de l’Empereur le 28 janvier 2027
Sea of Remnants vous invitera à prendre le large avec une bêta fermée dès le mois prochain
pc ps5 xbox series ios android
Sea of Remnants vous invitera à prendre le large avec une bêta fermée dès le mois prochain
Petit Planet : Tout savoir sur le jeu cosy de HoYoverse (gameplay, microtransactions, Switch 2, multijoueur)
pc switch ios android switch 2
Petit Planet : Tout savoir sur le jeu cosy de HoYoverse (gameplay, microtransactions, Switch 2, multijoueur)
Masahiro Sakurai (Super Smash Bros, Kirby Air Riders) déclare travailler sans IA générative mais la juge inévitable
switch 2
Masahiro Sakurai (Super Smash Bros, Kirby Air Riders) déclare travailler sans IA générative mais la juge inévitable
Skydance : Après le rachat de Warner Bros, les licenciements commencent dans la division jeu vidéo
pc ps5 playstation vr meta quest playstation vr 2
Skydance : Après le rachat de Warner Bros, les licenciements commencent dans la division jeu vidéo
World of Warcraft: Forever enregistre un sacré record pour le MMO et rameute beaucoup d’anciens joueurs
pc
World of Warcraft: Forever enregistre un sacré record pour le MMO et rameute beaucoup d’anciens joueurs
GTA 6 : Un grand concert avec plusieurs artistes comme Justice et Cardi B aura lieu le 21 novembre
ps5 xbox series
GTA 6 : Un grand concert avec plusieurs artistes comme Justice et Cardi B aura lieu le 21 novembre
God of War Sons of Sparta pourrait connaître un portage sur… PS4
ps5
God of War Sons of Sparta pourrait connaître un portage sur… PS4
PlayStation (re)commence à labelliser ses jeux exclusifs sur son site officiel
ps5
PlayStation (re)commence à labelliser ses jeux exclusifs sur son site officiel
Une nouvelle édition japonaise du PlayStation Portal va sortir avec davantage de stockage interne
ps5
Une nouvelle édition japonaise du PlayStation Portal va sortir avec davantage de stockage interne
Sauver Mass Effect 5 coûterait énormément d’argent selon le cofondateur de BioWare
Sauver Mass Effect 5 coûterait énormément d’argent selon le cofondateur de BioWare
Star Wars Zero Company : Après avoir réembauché une partie de son équipe, Bit Reactor doit maintenant licencier
pc ps5 xbox series
Star Wars Zero Company : Après avoir réembauché une partie de son équipe, Bit Reactor doit maintenant licencier
Le PDG de Nvidia est au cœur d’un scandale d’espionnage industriel et d’adultère qui pourrait bousculer toute l’entreprise
Le PDG de Nvidia est au cœur d’un scandale d’espionnage industriel et d’adultère qui pourrait bousculer toute l’entreprise
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 9 novembre (Warhammer Survivors, Tanuki: Pon’s Summer, After the Wane…)
pc ps5 xbox series switch switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 9 novembre (Warhammer Survivors, Tanuki: Pon’s Summer, After the Wane…)
Denshattack! : L’une des meilleures bandes-son de l’année aura droit à son triple vinyle en 2027 et c’est en précommande
pc ps5 xbox series switch 2
Denshattack! : L’une des meilleures bandes-son de l’année aura droit à son triple vinyle en 2027 et c’est en précommande
Zelda Ocarina of Time Switch 2 : où l’acheter au meilleur prix ?
switch 2
Zelda Ocarina of Time Switch 2 : où l’acheter au meilleur prix ?
Durée de vie Zelda Ocarina of Time Switch 2 : combien de temps pour finir le jeu ?
switch 2
Durée de vie Zelda Ocarina of Time Switch 2 : combien de temps pour finir le jeu ?
EA Sports FC 27 dévoile l’équipe Road To The Knockouts
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile l’équipe Road To The Knockouts
NieR Automata : Une erreur fait passer le poids du jeu à 366 Go sur Steam, le studio enquête sur le problème
pc switch ps4 xbox one
NieR Automata : Une erreur fait passer le poids du jeu à 366 Go sur Steam, le studio enquête sur le problème
Stranger Than Heaven attire beaucoup de personnes n’ayant jamais joué à Yakuza, SEGA s’attend à un succès
pc ps5 xbox series
Stranger Than Heaven attire beaucoup de personnes n’ayant jamais joué à Yakuza, SEGA s’attend à un succès
GTA 6 : Obbe Vermeij, ex-directeur technique chez Rockstar North, pense que le jeu arrivera rapidement sur PC à cause de l’IA générative
pc ps5 xbox series
GTA 6 : Obbe Vermeij, ex-directeur technique chez Rockstar North, pense que le jeu arrivera rapidement sur PC à cause de l’IA générative
Ratchet & Clank: Ranger Rumble, free-to-play sorti sur mobiles, fermera dès le 1er mai 2027
ios android
Ratchet & Clank: Ranger Rumble, free-to-play sorti sur mobiles, fermera dès le 1er mai 2027
Si Bloodborne 2 n’a toujours pas vu le jour, c’est surtout à cause d’une question de droits partagés selon Shawn Layden
ps4
Si Bloodborne 2 n’a toujours pas vu le jour, c’est surtout à cause d’une question de droits partagés selon Shawn Layden