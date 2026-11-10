Skydance remplace James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studios, quel impact sur les jeux DC ?

Skydance fait le ménage chez Warner Bros

David Ellison, PDG de Skydance, avait assuré le mois dernier à James Gunn et Peter Safran qu’ils resteraient à la tête de DC Studios, une fois la fusion entre Skydance et Warner Bros complètement terminée. Il a menti (comme c’est étonnant). Vendredi dernier, le duo a appris qu’il était écarté, même si Peter Safran continuera son rôle de producteur, tandis que James Gunn est encore attaché à plusieurs projets DC, comme son film Man of Tomorrow qui devrait sortir à l’été prochain et un autre film qu’il est en train d’écrire.

The Hollywood Reporter indique que plusieurs choses ont pesé dans la balance ici, comme l’échec au box-office de Supergirl et un Clayface un peu timide malgré son faible budget. Jusqu’ici, DC Studios devait fonctionner dans une relative autonomie, répondant uniquement à David Zaslav, ancien PDG de Warner Bros. Cela leur permettait de planifier tout un univers cinématographique sans que des exécutifs qui n’y connaissent pas grand-chose viennent fourrer leur nez dans ces projets. Après la fusion, le même type de structure était envisagé, si ce n’est que Zaslav était remplacé par Ellison. Ce n’était qu’un mensonge de plus, puisque Skydance préfère que DC Studios passent d’abord par Josh Greenstein et Dana Goldberg, qui dirigent le pôle divertissement Skydance Motion Picture Group. Ce qui signifie davantage d’ingérence dans les plans de DC Studios, ce qui n’était pas non plus apprécié par Gunn et Safran.

Finalement, même si le duo reste techniquement chez Skydance dans des rôles plus créatifs (pour combien de temps ?), il est remplacé à la tête de DC Studios par Jeremy Latcham. Un ancien de Marvel Studios qui a contribué à sa petite échelle aux débuts du Marvel Cinematic Universe, en ayant même été producteur sur le film Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn. En dehors de cela, il a aussi eu quelques faits d’armes en indépendant, notamment avec le film Donjons & Dragons, mais depuis peu, il officie plutôt sur des films destinés à un public familial, et surtout chrétien. Une posture très puritaine qui va de pair avec David Ellison et son empire, très rattachés à Donald Trump et la mouvance MAGA aux États-Unis.

Quels changements pour les jeux DC ?

Tout cela, ça concerne le cinéma, mais pas que. Si l’on vous en parle aujourd’hui, c’est parce que, jusqu’à preuve du contraire, James Gunn avait pour but de relier son univers cinématographique DC à des jeux vidéo. En 2025, le réalisateur affirmait avoir discuté avec Rocksteady et NetherRealm, pas forcément pour que ces deux studios produisent des jeux du DCU, mais pour voir quels projets valider ou non. Car à la tête de DC Studios, Gunn et Safran avaient aussi un certain pouvoir sur la division jeu vidéo gérée par Warner Bros, tant que l’on parlait des jeux DC. Même si le duo n’avait pas pour but de tout rattacher aux films ni d’empêcher les studios d’œuvrer sur ce qu’ils voulaient, un semblant d’univers partagé semblait être dans les tuyaux.

Plus tard dans cette même année, Gunn déclarait que les choses avançaient lentement du côté des jeux, mais que des projets se mettaient en place :

« Il y a eu un peu de mouvement sur différentes choses de ce côté. Nous avons quelques petits jeux DC qui vont sortir. Mais nous avons aussi évoqué – et nous en sommes aux premiers stades de la planification – des projets plus importants. Il y a un en particulier qui m’enthousiasme, mais cela prend du temps. Il y a eu des changements chez Warner Bros. Games, et nous avons donc affaire à de nouvelles personnes. »

Tous les plans ont en réalité avancé au ralenti justement à cause de la restructuration de Warner Bros et de sa revente, jetant un flou sur l’avenir de l’entreprise et tous les projets en préparation. Si l’on ignore encore si l’univers DCU sera une nouvelle fois rebooté au cinéma, on doute fortement que Jeremy Latcham, uniquement axé cinéma (là où Gunn avait un passif avec l’industrie du jeu vidéo), veuille garder un contrôle créatif sur les jeux DC. Il est donc possible que quelques productions soient impactées par ce changement en interne, même si l’on ignore réellement l’avancée des projets discutés par James Gunn. Un énième chamboulement dont Warner Bros Games n’avait sans doute pas besoin.