Débrief : Ape Escape, Xbox croissance, PS5 physique, Triple-I, et radios GTA 6
Comme toutes les semaines, place à votre débrief hebdomadaire qui revient sur toute l’actualité à ne pas manquer de ces derniers jours. Et il y avait de quoi faire, en plus des sorties qui ne s’arrêtent pas.
Au programme de la semaine, on revient sur les actualités qui entourent PlayStation et Xbox, avec d’un côté des licences cultes qui pourraient revenir sur le devant de la scène, et de l’autre une nouvelle génération de consoles qui commence à se préciser. On vous résume également la Triple-I Initiative qui a mis l’accent sur pas mal de jeux indépendants à venir, et forcément, on passe par un point GTA 6 puisque cela va être notre quotidien durant toutes les semaines à venir.
Débrief : The Last of Us, Kena 2, GTA 6, Xbox platine et Gears of War