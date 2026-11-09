GTA 6 : Un grand concert avec plusieurs artistes comme Justice et Cardi B aura lieu le 21 novembre

Voici la liste des artistes attendus

C’est un vrai festival consacré à GTA 6 qui aura lieu ce 21 novembre à Miami, avec le Grand Theft Auto VI: The Festival qui prendra place au Mana Wynwood. On y retrouvera sur scène de nombreux artistes qui ont contribué à la bande-son du jeu, à savoir :

Travis Scott

Don Toliver

Kodak Black

Sofaygo

Cardi B

Ca7riel & Paco Amoroso

Justice

Metro Boomin

Nick León B2B DJ Python

Prospa B2B Skream

Rauw & Friends

Suero

Tainy

The Dare B2B Fcukers

Du beau monde pour une représentation qui sera loin d’être accessible pour tout le monde. Pour avoir une chance d’y participer, il faudra passer par un système de loterie via le site officiel, et attendre de savoir si vous avez été sélectionné pour acheter des tickets, dont le prix est encore inconnu.

Il est aussi intéressant de noter que ce concert est produit en partenariat avec PlayStation. Plus que jamais, le constructeur s’affiche comme LE partenaire de Rockstar autour de GTA 6, le studio assurant la production du jeu avant tout sur PS5. Le type de marketing qui imprègne bien auprès du grand public, même si cela n’empêchera pas le jeu de se vendre un peu sur Xbox Series.

GTA 6 sera disponible dès le 19 novembre prochain.