Débrief : Call of Duty, jeu Marvel x Star Wars, Xbox Labs et Epic Games Slop
Comme toutes les semaines, il est temps de retrouver votre débrief hebdomadaire qui revient sur les actualités les plus brûlantes de ces derniers jours. On vous résume tout ce qu’il ne fallait pas manquer en quelques minutes de vidéo.
Au programme de la semaine, un tour du côté de la saga Call of Duty qui accouche en ce moment d’un nouvel épisode (comme tous les ans), avant de s’intéresser à tout ce qui entoure l’IA et les grandes entreprises du secteur, puisque Xbox et Epic Games ont mis en place des initiatives liées à cette technologie, qui font beaucoup parler d’elles. Et comme toutes les semaines, probablement jusqu’à la fin de l’année ou au moins la sortie du jeu, on fait le point sur l’actualité autour de GTA 6, dont les coulisses ont été mises en lumière.
Débrief : Ape Escape, Xbox croissance, PS5 physique, Triple-I, et radios GTA 6