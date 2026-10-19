Débrief : Call of Duty, jeu Marvel x Star Wars, Xbox Labs et Epic Games Slop

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Comme toutes les semaines, il est temps de retrouver votre débrief hebdomadaire qui revient sur les actualités les plus brûlantes de ces derniers jours. On vous résume tout ce qu’il ne fallait pas manquer en quelques minutes de vidéo.

Au programme de la semaine, un tour du côté de la saga Call of Duty qui accouche en ce moment d’un nouvel épisode (comme tous les ans), avant de s’intéresser à tout ce qui entoure l’IA et les grandes entreprises du secteur, puisque Xbox et Epic Games ont mis en place des initiatives liées à cette technologie, qui font beaucoup parler d’elles. Et comme toutes les semaines, probablement jusqu’à la fin de l’année ou au moins la sortie du jeu, on fait le point sur l’actualité autour de GTA 6, dont les coulisses ont été mises en lumière.

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Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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