Sea of Remnants vous invitera à prendre le large avec une bêta fermée dès le mois prochain

Jouable aussi sur consoles et sur mobiles

Cette nouvelle bêta fermée de Sea of Remnants aura lieu dès le 3 décembre, et s’étalera jusqu’à une date encore inconnue. Elle sera disponible aussi bien sur PC, PS5 et Xbox Series que sur les mobiles iOS et Android. Pour y accéder, il faudra simplement arriver avant les autres dès l’ouverture des serveurs, jusqu’à ce que l’accès soit restreint.

Si vous faites partie des plus rapides, vous pourrez découvrir 21 personnages jouables au sein de cette bêta, afin de vous laisser expérimenter plusieurs équipes lors des combats au tour par tour proposés par le jeu. Vous pourrez aussi explorer deux régions supplémentaires par rapport aux premières phases de bêta du titre, avec de nouveaux navires à manœuvrer qui offrent des styles de combat différents. Des mini-jeux seront également accessibles, jouables avec les autres membres du serveur. Il n’est pas précisé si cette bêta sera traduite en français, mais le jeu complet le sera bel et bien.

On ignore encore quand sortira Sea of Remnants, si ce n’est dans le courant de 2027, au début de l’année. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce free-to-play orienté sur la piraterie, n’hésitez pas à lire nos dernières impressions sur Sea of Remnants, suite à notre essai du jeu réalisé à la Gamescom.