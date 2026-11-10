La Nintendo Switch 2 se met à jour, voici ce qu’apporte la version 23.5.0

Le patch note complet de la mise à jour 23.5.0

C’est finalement une petite update qui attend la Switch 2, même si celle-ci entend simplifier dès le départ les réglages d’accessibilité lorsque vous allumez votre console pour la toute première fois. On notera également l’apparition d’une fonctionnalité pour offrir des cadeaux sur le groupe familial, idéale avant les fêtes de fin d’année.

Voici les changements apportés par la mise à jour 23.5.0 de la Nintendo Switch 2, selon le site officiel de Nintendo :