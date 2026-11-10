La Nintendo Switch 2 se met à jour, voici ce qu’apporte la version 23.5.0
Forte de ses plus de 26 millions d’exemplaires vendus, la Switch 2 continue d’être améliorée par Nintendo avec de multiples mises à jour censées améliorer l’expérience utilisateur. La dernière vient d’être mise en place, et voici ce qu’elle change.
Le patch note complet de la mise à jour 23.5.0
C’est finalement une petite update qui attend la Switch 2, même si celle-ci entend simplifier dès le départ les réglages d’accessibilité lorsque vous allumez votre console pour la toute première fois. On notera également l’apparition d’une fonctionnalité pour offrir des cadeaux sur le groupe familial, idéale avant les fêtes de fin d’année.
Voici les changements apportés par la mise à jour 23.5.0 de la Nintendo Switch 2, selon le site officiel de Nintendo :
- Ajout de la capacité de configurer les paramètres d’accessibilité lors de la configuration initiale.
- Pour en savoir plus sur ces paramètres d’accessibilité, consultez l’article sur la configuration initiale de la console Nintendo Switch 2.
- Ajout de la prise en charge d’une fonctionnalité à venir qui permettra d’offrir des produits du Nintendo eShop à un compte Nintendo appartenant au groupe familial.
- Cette fonctionnalité de cadeau sera disponible après la maintenance du Nintendo eShop, qui aura lieu le 17 novembre 2026.
- Les changements suivants ont été apportés à la section Accessibilité des paramètres de la console :
- Le portugais (Portugal) a été ajouté aux langues prises en charge pour l’option « Conversion du texte en parole ».
- Le portugais (Portugal) a été ajouté aux langues prises en charge pour l’option « Convertir le texte en parole » dans GameChat.
- Divers ajustements et corrections ont été mis en place afin d’améliorer l’expérience.