Débrief : Mass Effect 5 annulé, BioWare fermé, Star Wars Battlefront 3 et des nouvelles de Marvel’s Blade
Comme chaque semaine, le débrief revient en quelques minutes sur l’actualité des derniers jours. La semaine a été rude pour les amateurs de RPG. Plusieurs licences dont on n’attendait plus grand-chose ont aussi refait parler d’elles et pas systématiquement pour du concret. Si vous n’avez pas eu le temps de tout suivre, la vidéo est juste au-dessus.
On commence par le coup dur de la semaine : Electronic Arts ferme BioWare, et le prochain Mass Effect est annulé dans la foulée. Le ton change un peu plus positivement avec Star Wars Battlefront, une licence qui pourrait revenir avec un troisième épisode. On fait aussi le point sur Helix, la prochaine console de Microsoft avec un prix estimé hallucinant. Il est ensuite question du Game Pass et de Marvel’s Blade, le jeu d’Arkane Lyon qui est de plus en plus en danger. Et on évoquera aussi le Steam Next Fest.
Débrief : Call of Duty, jeu Marvel x Star Wars, Xbox Labs et Epic Games Slop