World of Warcraft: Forever enregistre un sacré record pour le MMO et rameute beaucoup d’anciens joueurs

Les vétérans sont de retour

Du monde, il y en avait en Azeroth ces derniers jours. La semaine dernière, Blizzard a lancé World of Warcraft: Forever, et le moins que l’on puisse dire, c’est que beaucoup de personnes se sont bousculées pour retrouver les premières régions de ce monde désormais iconique.

Si l’on ignore à l’heure actuelle les véritables chiffres de ventes et de fréquentation, Blizzard a voulu se féliciter en indiquant sur ses réseaux sociaux que cette nouvelle version du MMO (refonte, extension, appelez-la comme vous voulez) a eu droit au plus gros lancement d’un contenu pour le MMO de toute son histoire. Blizzard ne parle pas ici de ventes, mais du plus gros pic de personnes connectées en simultané.

Puisque l’heure de gloire de World of Warcraft est passée depuis belle lurette, même si le MMO se maintient bien, ce n’est pas un mince exploit et cela montre que Blizzard a su parler à beaucoup de monde avec Forever. Surtout les vieux de la vieille. Forever est aussi le champion en ce qui concerne le retour d’anciens joueurs et joueuses sur le MMO. Cela veut dire que de nombreux comptes ont été réactivés à cette occasion. L’appel de la nostalgie, qui fait à nouveau les belles heures du jeu, et ça, Blizzard en avait bien besoin.