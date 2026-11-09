PlayStation (re)commence à labelliser ses jeux exclusifs sur son site officiel

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Pendant un temps malmené sous Phil Spencer et la volonté d’ouvrir son catalogue aux autres consoles, le principe d’exclusivité est vite redevenu un argument chez Xbox dès le début de l’ère Sharma. En bon concurrent qu’il est, PlayStation a décidé de rendre plus évident le caractère exclusif de ses jeux. Des premières mentions à ce sujet viennent de s’ajouter à côté des titres concernés, repérées du côté du site officiel du constructeur.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection // Source : Sony

Only on PlayStation bis

PlayStation a toujours été frileux quant à l’idée de voir ses jeux maison débarquer ailleurs que sur ses propres machines. Une tentative a quand même duré quelques années sur PC, ce qui a fait du bien à un Horizon: Zero Dawn ou à un Marvel’s Spider-Man par exemple. Mais presque en simultané face au retour des exclusivités console du côté de Xbox, le constructeur japonais a depuis laissé entendre fortement que les jeux solo ne sortiraient plus sur PC, sans abandonner un tel portage du côté des jeux multijoueur ou jeux-service.

Et pour renforcer le caractère exclusif de titres jouables uniquement sur PlayStation, il a été décidé d’afficher la mention « Exclusivité PlayStation » sur la fiche de ceux concernés, et ce sur le site officiel de PlayStation. Une démarche repérée notamment par l’utilisateur Radec sur les réseaux sociaux, démontrant par l’exemple le futur Until Dawn 2, Ghost of Yotei: Complete Edition ou encore Gran Turismo 7. Quand le jeu est aussi disponible sur PC, comme Uncharted: Legacy of Thieves Collection, il est alors question de « Exclusivité Console PlayStation ».

Notez que cette mention n’est pas encore présente sur le PS Store, par exemple, et que la liste est loin d’être exhaustive. Astro Bot, le dernier Marvel’s Wolverine et bien d’autres ne l’ont pas. Les prémices d’une sorte de retour du « Only on PlayStation » qui devrait remettre une pièce dans le débat quant à l’intérêt de miser sur le principe d’exclusivité.

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