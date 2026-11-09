God of War Sons of Sparta pourrait connaître un portage sur… PS4

La grande sœur à la rescousse ?

Kratos aurait sans doute rêvé meilleure biographie pour son passé de jeune spartiate que God of War Sons of Sparta. Aventure canonique mise en scène sous la forme d’un metroidvania, ce spin-off aura finalement livré une copie assez tiède d’un genre qui ne manque pas, par ailleurs, de titres bien plus convaincants ces derniers temps.

Toutefois, PlayStation se dit peut-être que tout n’est pas terminé avec la vie du jeu. Selon le compte PlayStation Game Size sur les réseaux, God of War Sons of Sparta devrait faire l’objet d’un portage sur PlayStation 4. Voir une opération effectuée dans ce sens-là est bien plus rare que l’inverse, il est vrai, mais ça existe.

Cela ne devrait demander pour le coup qu’assez peu d’efforts étant donné que l’on parle d’un metroidvania 2D en pixel art, et l’idée n’est pas déconnante vu qu’énormément de personnes possèdent une PS4. Maintenant, si une telle chose s’officialise, le jeu restera ce qu’il est et malgré le prix digeste à 29,99€ du jeu de base, il n’y aura pas de miracle commercial. On serait presque tenté de prédire une disponibilité imminente dans le PS Plus.