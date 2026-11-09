Masahiro Sakurai (Super Smash Bros, Kirby Air Riders) déclare travailler sans IA générative mais la juge inévitable

L’IA générative, c’est non, mais…

Les 40 ans du célèbre magazine Famitsu ont pu être commémorés via un festival ayant pris part le 7 novembre à Akihabara. Dans le cadre de conférences auxquelles ont participé des acteurs et actrices de l’industrie vidéoludique, Masahiro Sakurai a pu être interrogé sur quelques sujets dont celui, brûlant, de l’IA générative. Des propos rapportés par Automaton que l’on pourrait juger clairs dans un premier temps.

Il tient déjà à indiquer, en parlant de la technologie, qu’il « ne s’en sert pour rien ». Il explique les limites de la technologie :

« Lorsqu’il s’agit de résoudre des problèmes, vous ne pouvez pas tout résumer dans des prompts, et si vous le faites, vous arriverez à un résultat médiocre. Il ne suffit pas d’avoir une idée. Beaucoup d’autres facteurs entrent en jeu : est-ce que vous avez une deadline et une équipe capable de la tenir ? Est-ce que le projet est viable financièrement ? Et ainsi de suite. »

Autre phrase intéressante, et qui n’est pas souvent prononcée aussi concrètement, il estime qu’il est plus rapide pour les développeurs de tout créer par eux-mêmes. On entend en effet régulièrement des exemples voulant que, pour certaines tâches, il est plus fastidieux et coûteux de repasser derrière une IA pour corriger ses approximations que de s’en passer directement.

Une technologie impossible à rejeter indéfiniment

Ceci dit, Sakurai est conscient de l’état de l’industrie et reconnait que la création de jeux se veut « beaucoup trop exigeante ». À ce titre, il pense que se passer entièrement de l’IA générative est, à terme, une erreur :

« Si vous continuez à rester fixé sur une posture rejetant l’IA générative au titre que ce n’est pas une technologie fiable, je pense que vous risquez de prendre un retard de plus en plus important. Contrairement à ceux qui développent leurs jeux de manière traditionnelle, je pense que ceux qui utilisent l’IA sans aucune hésitation seront probablement capables de créer bien plus de jeux. Ne rien faire serait donc une mauvaise idée. »

Ainsi, s’il n’a encore jamais eu recours à la technologie, tout porte à croire que cela est voué à changer, à un moment ou un autre, même de manière limitée. Il dit en tout cas être « prudent » vis-à-vis de cette situation. Cette espèce de « non, mais » se retrouvait également dans les propos d’Hideo Kojima, la semaine dernière, lequel déclarait que jamais la création humaine ne devrait être remplacée par un processus reposant sur l’IA générative, malgré son évolution à vitesse grand V.

Pour finir sur Masahiro Sakurai, on lui a d’ailleurs demandé sur quoi il travaillait en ce moment. Évidemment, il a répondu qu’il n’y avait pas moyen de dire quoi que ce soit à ce sujet. En espérant qu’il repousse encore l’instant où il mettra les mains sur Claude.