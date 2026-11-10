PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en novembre avec Death Stranding 2, Dragon Quest III Remake et d’autres
Il est l’heure de connaître la nouvelle vague de jeux PlayStation Plus à débarquer sur les paliers Premium et Extra. Dans la continuité d’octobre, la sélection de novembre concerne de grosses licences et des titres notables plutôt récents. C’est donc une occasion parfaite de rattraper quelques expériences de très bonne qualité.
Les jeux du mois de novembre sur le PlayStation Plus Extra/Premium
Le plus gros nom de cette fournée du PlayStation Plus est sans conteste Death Stranding 2: On the Beach. Avec des ventes deux fois moins bonnes que le premier opus, Sam va pouvoir peut-être se refaire une santé par cette disponibilité sur l’abonnement. Autre titre très sympathique à faire, l’opus Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, pour suivre une nouvelle aventure barrée de la licence en compagnie de Majima. Enfin, l’arrivée de Dragon Quest III HD-2D Remake est une bonne surprise à noter, tant la refonte est particulièrement charmante.
Voici la liste des jeux du PlayStation Plus Extra/Premium à retrouver à partir du 17 novembre :
PlayStation Plus Extra
- Death Stranding 2: On the Beach | PS5
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii | PS5, PS4
- Atomfall | PS5, PS4
- Dragon Quest III HD-2D Remake | PS5
- Trepang2 | PS5
- MotoGP 26 | PS5
- Hell Let Loose | PS5
- Cricket 26 – The Official Game of the Ashes | PS5, PS4
PlayStation Plus Premium
- Soul Reaver 2 | PS5, PS4
- Freedom Wars Remastered | PS5, PS4
L’application PlayStation Plus sur PC bientôt retirée
Ce mois-ci, ce n’est pas tout puisque PlayStation nous communique l’information suivante : l’application de streaming dans le cloud PlayStation Plus sur PC sera arrêtée le 10 décembre. Si comme beaucoup vous ne l’utilisiez pas tout simplement parce que vous ne connaissiez même pas son existence, alors vous ne faites pas partie des 0,4% d’abonnés Premium à utiliser le service.
Oui, c’est un chiffre absolument dérisoire, et c’est la raison pour laquelle PlayStation veut arrêter le service. Aucune autre conséquence n’est à noter pour les titulaires d’un abonnement PlayStation Plus.