Calendrier des sorties jeux vidéo novembre 2026

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Voici toutes les prochaines sorties jeux vidéo à venir en novembre, avec le prochain GTA 6, le remake de l’un des meilleurs jeux The Legend of Zelda, du World of Warcraft mais également beaucoup de portages sur la console de Nintendo. On fait le point.

Du Zelda, du WoW et du GTA 6 pour novembre 2026 // Source : ActuGaming

Le tunnel de la rentrée est derrière nous, mais pour certains, le plus gros rendez-vous de la décennie arrive dans quelques jours. Pourtant, certains n’auront pas encore fini les sorties d’octobre. Dans cet article, on vous propose de voir ce qui arrive sur PC et consoles en novembre 2026, avec la liste complète des sorties et où précommander au meilleur prix.

Quelles sont les sorties à retenir en novembre 2026 ?

Sans surprise, novembre va surtout sonner l’arrivée de Grand Theft Auto VI, ce mastodonte particulièrement attendu. Mais d’autres rendez-vous importants sont également à noter, notamment pour les possesseurs d’une Switch 2 avec le remake de Zelda Ocarina of Time et de nombreux portages (Stellar Blade, Metaphor...), et il y aura aussi de quoi faire pour les amateurs de MMORPG avec WoW Forever. On vous propose une sélection dans cette vidéo.

La liste de toutes les sorties jeux vidéo de novembre 2026

Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo de novembre 2026.

3 novembre

4 novembre

5 novembre

6 novembre

  • Stellar Blade (Switch 2)
  • Hasbro Games Junior Collection (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)

10 novembre

11 novembre

12 novembre

13 novembre

  • UnderMine (PC)

17 novembre

19 novembre

25 novembre

  • Piece by Piece (Switch)

26 novembre

30 novembre

  • GrimKeep (PC, PS5)

Où acheter les jeux physique au meilleur prix en novembre ?

Et si vous aimez les boîtes (tant qu’il y en a encore), pensez à précommander/acheter vos jeux via les box plus bas, qui permettent de soutenir financièrement le site.

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