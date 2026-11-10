Un nouveau RPG Dragon Quest va voir le jour, encore une fois sur mobiles

Parce qu’il faut bien rentabiliser le développement de Dragon Quest XII

On pensait Square Enix vacciné des free-to-play mobiles dont il ne cesse de fermer les serveurs les uns après les autres, mais Dragon Quest continue d’attirer du monde. Alors il retente sa chance avec Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle, qui, à première vue, ressemble tout de même sacrément à un épisode principal de la saga, plus qu’à un spin-off mobile.

Dans ce RPG en vue de dessus, vous prendrez part à des combats au tour par tour assez classiques, si ce n’est que ce système mettra l’accent sur les enchaînements de capacités entre vos héros, pour déclencher des attaques en duo plus efficaces. Le jeu vous laissera aussi bâtir votre propre base en adoptant un autre point de vue avec la caméra.

En plus d’une première bande-annonce, Square Enix a aussi partagé trois vidéos de gameplay (étrangement sans OST), la première centrée sur les combats, la deuxième sur l’exploration et la dernière sur la base à créer, afin de donner une meilleure idée de l’expérience proposée.

Le développement est assuré par WFS, studio qui s’est fait notamment connaître pour Another Eden. Yuji Horii supervise apparemment le projet, entre deux jeux IA slop et l’avancée du plus attendu Dragon Quest XII: Au-delà des rêves.

Ce Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle est prévu pour l’année prochaine, mais une bêta aura lieu du 8 au 15 décembre prochain, avec des inscriptions qui se termineront le 23 novembre sur le site officiel. Pour le moment, aucune traduction française n’est annoncée.