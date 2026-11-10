Atelier Karia : Alchimie, exploration et avenir de la licence, les développeurs de Gust répondent à nos questions

Atelier Yumia avait déjà marqué une évolution importante de la formule, mais Atelier Karia représente une étape majeure dans le renouveau de la série, dans la mesure où il doit corriger ce qui n’allait pas tout en préparant le terrain pour la prochaine génération de la franchise de Gust et Koei Tecmo. Les deux hommes nous donnent ainsi quelques précisions sur les orientations de ce nouvel épisode.

En marge de cette interview, Koei Tecmo a également diffusé un tout nouveau trailer pour le RPG centré sur l’histoire.

Les leçons tirés d’Atelier Yumia

Vous avez expliqué avoir beaucoup appris des retours des joueurs sur Atelier Yumia. Parmi les nouvelles idées introduites dans cet épisode, lesquelles souhaitiez-vous absolument conserver dans Atelier Karia, même si certains fans espéraient un retour à une formule plus traditionnelle ?

Junzo Hosoi : Avec Atelier Yumia, nous avons reçu des retours de joueurs qui souhaitaient effectivement retrouver une formule plus traditionnelle de la série Atelier. Mais nous avons également constaté que la nouvelle direction prise par le jeu avait été très appréciée. Nous avons donc décidé de conserver dans Atelier Karia les éléments que les joueurs avaient particulièrement aimés, notamment la liberté d’exploration et les combats davantage orientés vers l’action.

Cependant, nous ne voulions pas simplement reprendre ces éléments à l’identique. Nous avons choisi de les faire évoluer davantage, avec la volonté affirmée de proposer une expérience capable de séduire également les joueurs qui n’avaient pas forcément été convaincus par ces aspects dans Atelier Yumia.

Vous souhaitez conserver l’accessibilité d’Atelier Yumia tout en proposant un système de synthèse beaucoup plus approfondi. Comment faites-vous pour permettre aux nouveaux joueurs de fabriquer facilement les objets dont ils ont besoin, sans limiter les possibilités d’optimisation recherchées par les fans de longue date ?

Taiki Fukui : Tout d’abord, pour les joueurs qui souhaitent réaliser leurs synthèses rapidement et facilement, nous avons ajouté une fonctionnalité d’ajout automatique des ingrédients, appelée « Ajout automatique d’ingrédients ». Comme il n’existe pas de restrictions concernant les ingrédients, les joueurs peuvent se concentrer uniquement sur la forme des pièces, puis choisir les effets qu’ils souhaitent appliquer ou la manière dont ils veulent les renforcer.

Pour ceux qui recherchent une expérience plus approfondie, nous avons également ajouté une fonctionnalité appelée « Recipe Recall ». Celle-ci permet de renouveler les utilisations des ingrédients, ce qui donne la possibilité de fabriquer des objets encore plus puissants grâce à la synthèse.

Dans de nombreux épisodes Atelier, une excellente maîtrise de l’alchimie permet de créer des objets extrêmement puissants. Souhaitez-vous conserver cette sensation de pouvoir presque « casser » l’équilibre du jeu grâce à une parfaite maîtrise du système, ou avez-vous imposé davantage de limites à l’optimisation dans Atelier Karia ?

Taiki Fukui : Oui, nous souhaitons conserver cette sensation. Dans Atelier Karia, nous avons ajusté l’équilibrage afin qu’il soit plus difficile d’améliorer les performances simplement en misant sur la force brute. Cependant, si les joueurs font les efforts nécessaires et parviennent à fabriquer des objets particulièrement puissants, nous estimons qu’ils doivent être récompensés par une puissance à la hauteur de leur investissement.

C’est pourquoi nous autorisons également certaines situations dans lesquelles un objet particulièrement bien conçu peut éliminer un ennemi en un seul coup.

Vous avez reconnu qu’Atelier Yumia ne proposait pas toujours suffisamment de nouvelles possibilités au fil de l’exploration. Atelier Karia offre pourtant une mobilité encore plus importante et des environnements plus vastes. Comment vous êtes-vous assurés que cette augmentation de l’échelle du jeu ne se fasse pas au détriment de la densité et de la variété de l’exploration ?

Taiki Fukui : Dans cet épisode, nous avons renforcé la densité de l’exploration en ajoutant des mécanismes qui réagissent aux différents attributs des objets que l’on peut lancer dans l’environnement. Ces mécanismes sont accessibles dès le début de l’aventure. Nous les avons également associés à différentes actions réalisables sur le terrain, comme l’utilisation d’une corde ou le super sprint.

Ainsi, au fil de l’exploration, les joueurs pourront découvrir une plus grande variété d’interactions, plutôt que de simplement traverser des environnements plus vastes.

Un épisode qui donne davantage de poids à l’alchimie (et à Karia) ?

Lors des combats les plus difficiles, qu’est-ce qui fera réellement la différence entre un joueur qui maîtrise parfaitement les parades et les contre-attaques, et un autre qui aura soigneusement préparé des objets puissants grâce à l’alchimie ?

Taiki Fukui : Si vous maîtrisez bien les parades, votre efficacité se manifestera surtout dans votre capacité à faire face à des attaques successives sans subir de dégâts. Lorsque vous êtes touché par un ennemi, des effets négatifs peuvent vous être appliqués. En revanche, si vous parvenez à parer toutes ses attaques, vous pouvez éviter ces malus et conserver l’avantage pendant le combat.

À l’inverse, en préparant et en améliorant vos objets grâce à l’alchimie, vous pourrez infliger d’importants dégâts lorsque vous repérerez le bon moment et qu’une ouverture se présentera. Puisque ces deux approches peuvent vous mener à la victoire, nous avons conçu le système de manière à laisser les joueurs choisir celle qu’ils souhaitent privilégier.

Vous avez expliqué que l’orientation prise par la série Atelier après Karia dépendrait également de l’accueil réservé au jeu. Quels éléments de cet épisode considérez-vous comme les expérimentations les plus importantes pour définir ce que pourrait devenir la prochaine génération d’Atelier ?

Junzo Hosoi : L’expérimentation que nous considérons comme la plus importante pour déterminer l’avenir de la série Atelier consiste à faire en sorte que la synthèse ait une influence encore plus importante sur l’ensemble du jeu. Nous souhaitons être particulièrement attentifs à la manière dont les joueurs accueilleront cette approche, puis nous appuyer sur leurs retours pour décider de la direction que nous prendrons par la suite.

Vous avez choisi de consulter directement les joueurs au sujet de la transformation physique de Karia avant de prendre une décision définitive. Selon vous, jusqu’à quel point une communauté doit-elle pouvoir influencer les choix créatifs d’un studio ? Et où placez-vous la limite entre l’écoute des retours des joueurs et la volonté de rester fidèle à votre propre vision artistique ?

Junzo Hosoi : L’équipe de développement de Gust a toujours eu pour habitude d’écouter attentivement les réactions des joueurs, et les retours de la communauté exercent effectivement une influence importante sur nos décisions créatives. Nous avons organisé ce sondage concernant la transformation physique de Karia parce que nous souhaitions d’abord recueillir l’avis des joueurs, avant de prendre une décision avec laquelle nous serions nous-mêmes pleinement à l’aise.

Cela étant dit, même si nous accordons beaucoup d’importance à ces retours, nous pensons également qu’il est essentiel que l’équipe de développement reste fidèle à sa propre vision lorsqu’il s’agit de prendre la décision finale. Nous cherchons donc constamment à trouver un équilibre entre ces deux aspects.

La licence Atelier s’est considérablement internationalisée au cours de la dernière décennie. Arrive-t-il que certaines idées paraissent parfaitement naturelles à l’équipe japonaise, mais que vos équipes internationales vous demandent de les reconsidérer parce qu’elles pourraient être interprétées différemment dans d’autres régions du monde ?

Junzo Hosoi : Oui, cela arrive. L’une des raisons est que les façons de penser peuvent varier selon les régions du monde, et c’est d’ailleurs un élément que nous prenons également en compte lorsque nous réalisons nos sondages. Cela ne signifie pas pour autant que nous considérons automatiquement le point de vue de l’équipe japonaise comme étant le bon.

Nous prenons très au sérieux les remarques de nos équipes à l’étranger, et nous veillons à les examiner et à les prendre en considération avec attention.

Gust ne travaille actuellement pas uniquement sur Atelier, mais également sur d’autres projets comme Les Carnets de l’Apothicaire. À l’avenir, aimeriez-vous que le studio développe davantage de jeux issus de licences externes, voire de toutes nouvelles licences, parallèlement à Atelier ?

Junzo Hosoi : Travailler sur des licences externes à travers des projets comme Les Carnets de l’Apothicaire, tout en poursuivant notre travail sur Atelier, a été une excellente expérience pour l’ensemble du studio. À l’avenir, nous souhaitons continuer à faire de la licence Atelier notre priorité. Mais dès que nous en aurons l’occasion, nous aimerions également nous investir activement dans d’autres licences existantes, ainsi que dans de toutes nouvelles propriétés intellectuelles originales.

Nous remercions Junzo Hosoi et Taiki Fukui d’avoir pris le temps de répondre à nos questions.

Pour rappel, Atelier Karia : Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs est attendu le 25 février 2027 sur PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Le titre proposera des voix japonaises et des textes en français.