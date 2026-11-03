The Elder Scrolls VI se nomme officiellement Sentinel, Bethesda confirme le titre de son prochain RPG

Un teaser qui ne nous apprend rien de plus

C’est dans une vidéo célébrant ses 40 ans que Bethesda a enfin donné des nouvelles de The Elder Scrolls VI. Après un long discours de Todd Howard retraçant les jeux marquants de Bethesda au cours de ces quatre décennies, on découvre enfin un nouveau teaser du RPG, qui se nommera donc officiellement The Elder Scrolls VI: Sentinel. Pour rappel, il s’agit là du nom de l’une des provinces de Hammerfell (Lenclume en VF), laissant sous-entendre que l’intrigue se déroulera bien là-bas.

Le teaser en lui-même ne laisse presque rien à se mettre sous la dent, si ce n’est quelques notes du thème principal et des grains de sable cachant l’un des fameux parchemins qui sont à l’origine de la saga. On a aussi droit à une ligne attribuée au personnage de Yazar, prête répondant aux ordres de la reine de la région de Hammerfell en l’an 4E 206 :

« Le parchemin n’offrait qu’une lueur, un voile à peine soulevé devant mes yeux. Un avenir perdu. Une victoire anéantie. Les sables du temps, dispersés par le destin. »

Et c’est tout. Mais pour Bethesda, ce n’est pas rien, dans la mesure où l’éditeur n’avait pas parlé concrètement du jeu depuis plus de 8 longues années. On sent à ce maigre teaser que le jeu n’est pas encore tout à fait prêt à être montré au public, ce qui est d’ailleurs confirmé par le studio, mais on peut au moins espérer que les langues commencent à se délier à son sujet dans les mois à venir :

« Merci pour ces 40 années de souvenirs partagés. Nous avons hâte d’en créer bien d’autres ensemble avec The Elder Scrolls VI: Sentinel. Le développement se poursuit et, même s’il faudra encore patienter un peu avant que nous puissions en dévoiler davantage, nous sommes ravis de pouvoir enfin partager avec vous le nom et le lieu du jeu. »

Espérons ne pas devoir attendre le 45ᵉ anniversaire de Bethesda pour en savoir plus.