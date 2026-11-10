« Nous avons rencontré des obstacles en cours de route » : Le PDG de Take-Two revient sur la production compliquée du prochain BioShock

Le développement risque d’être encore un peu long

Zelnick reconnaît tout d’abord l’évidence à propos de ce prochain BioShock. Take-Two a licencié une partie de l’équipe de Cloud Chamber et a placé Rod Fergusson à la tête du projet, espérant que l’ex-vétéran de Blizzard parviendrait à relancer la machine. Ce qui a causé un sacré tumulte dans le développement de ce nouvel épisode, ce qu’il veut bien admettre au micro de GamesIndustry.biz après avoir assuré que le jeu était toujours en développement, et que Take-Two est désormais confiant à son sujet :

« Nous avons rencontré des obstacles en cours de route. Nous estimons être sur la bonne voie désormais, mais vous avez raison : nous avons bel et bien dû surmonter certains obstacles en chemin. »

Le PDG n’en dira malheureusement pas plus ici, laissant sous-entendre que malgré les progrès effectués à ce sujet, le prochain BioShock n’est toujours pas prêt à être dévoilé. Il en est un peu de même pour Project Ethos, autre projet prévu depuis un petit moment qui a rencontré des retours pour le moins mitigés suite à sa première selon le PDG. Lui aussi va donc subir, comme BioShock, pas mal de changements avant que l’on puisse le revoir.