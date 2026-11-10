Bandai Namco ferme le studio Reflector Entertainment, à qui l’on doit Unknown 9: Awakening

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La licence Unknown 9 était sans doute trop ambitieuse pour son propre bien. Dès son annonce, il était prévu d’en faire une vraie marque qui s’étendrait à travers plusieurs médias, drivée par le jeu Unknown 9: Awakening qui devrait être le plus gros projet de tous. Manque de chance, le jeu s’est révélé être un échec aussi bien critique que commercial, ne laissant que très peu d’espoir à propos de l’avenir de son studio Reflector Entertainment.

Unknown 9: Awakening // Source : Reflector Entertainment

La licence est enterrée depuis plus d’un an

Suite à l’échec d’Unknown 9: Awakening, Reflector Entertainment avait été contraint de licencier une partie de ses employés fin 2024, avant d’annuler ses projets transmédia autour de la licence. Le studio aura malgré tout survécu plus d’un an supplémentaire, mais l’aventure s’arrête ici. Bandai Namco a annoncé la fermeture de Reflector Entertainment :

« Après avoir examiné en détail les plans d’activité futurs, les investissements supplémentaires requis, ainsi que les perspectives de rentabilité et de pérennité de l’activité, la société a décidé de mettre fin aux activités de Reflector, de dissoudre l’entité et de procéder à sa liquidation. »

Bandai Namco avait acquis Reflector en 2020, principalement dans le but de mettre sur pied la licence Unknown 9, même si le studio devait également épauler l’éditeur sur d’autres projets. Ce qui n’arrivera finalement pas.

Sorti en octobre 2024, Unknown 9: Awakening est un jeu d’action-aventure AA où l’on incarnait une jeune femme capable de tirer ses pouvoirs d’une autre dimension. Malgré la présence d’Anya Chalotra dans le rôle principal (révélée dans l’adaptation Netflix de The Witcher), le jeu n’a jamais vraiment réussi à faire parler de lui, et sa mauvaise réception critique a achevé les espoirs autour de cette marque, qui devait au moins donner naissance à un autre jeu, annulé l’année dernière.

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Jaquette d'Unknown 9: Awakening
Unknown 9: Awakening
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Date de sortie : 18/10/2024

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