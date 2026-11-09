Warhammer 40.000: Dark Heresy abattra la volonté de l’Empereur le 28 janvier 2027

La bêta en cours se clôturera trois semaines avant

Après un test alpha fin 2025 et une bêta ouverte depuis mai et toujours en vigueur, les curieuses et curieux vis-à-vis du CRPG de Owlcat Games peuvent cocher une date sur le calendrier. Warhammer 40.000: Dark Heresy est en effet désormais prévu pour le 28 janvier 2027.

Cette suite à Warhammer 40.000: Rogue Trader propose, pour rappel, une aventure une nouvelle fois orientée RPG tactique au tour par tour, avec cette fois une gestion du moral des troupes qui ajoutera évidemment du piquant au gameplay.

Du côté de l’histoire, et en tant qu’inquisiteur, on mènera une escouade composée de Catachan, Ogryn, Kroot et Eldar pour enquêter dans le Secteur de Calixis et se confronter aux horreurs du Noctis Aeterna. Le mood ambiant et quelques images in-game sont montrées à l’occasion du trailer révélant la date de sortie ci-dessus.

Autres informations complémentaires, Owlcat Games nous annonce que les packs des fondateurs resteront disponibles jusqu’à début janvier. Une période également au cours de laquelle la bêta se terminera, et il s’agira précisément du 7 janvier 2027.

Warhammer 40.000: Dark Heresy est donc attendu pour le 28 janvier 2027 sur PC (via Steam, Epic et GOG), PS5 et Xbox Series. La version Switch 2 arrivera plus tard.