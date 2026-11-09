Petit Planet : Tout savoir sur le jeu cosy de HoYoverse (gameplay, microtransactions, Switch 2, multijoueur)

Lors de cet événement presse, nous avons d’abord eu l’occasion de rejouer au titre dans une version plus avancée sur PC (via un compte fourni par HoYoverse). L’occasion pour nous de confirmer nos bonnes impressions rapportées lors de la bêta organisée en avril dernier.

Toutefois, nous avions encore énormément d’interrogations sur le contenu à venir sur le long terme et la monétisation. Plus surprenant encore, Petit Planet semble se démarquer bien davantage d’un Animal Crossing grâce à quelques éléments de game design qui l’éloignent de son modèle. On pense notamment à ce soin apporté aux personnages et à leurs interactions qui caractérisent les jeux de la compagnie chinoise.

Une petite planète à façonner selon ses envies

Pour rappel, Petit Planet nous propose de prendre possession de notre propre planète pour y développer progressivement une petite communauté. Après avoir rejoint la Mer stellaire, nous voilà dans la peau d’un planétiste chargé de faire évoluer son environnement à travers diverses activités quotidiennes. Au centre de notre planète se trouve notamment un arbre de Luca, dont la croissance mesure le niveau de notre progression et contribue à transformer les paysages, les saisons et l’écosystème.

Sans surprise, le titre reprend de nombreuses mécaniques propres aux simulations de vie, à commencer par la pêche, l’agriculture, la capture d’insectes, le minage ou encore la collecte de ressources. Ces activités permettent notamment de fabriquer des meubles et d’aménager notre environnement. La personnalisation occupe évidemment une place centrale, avec la possibilité de modifier le relief de notre planète, mais aussi la couleur de ses rivières, de son océan ou même de son ciel. HoYoverse annonce d’ailleurs plus de 1 000 vêtements et meubles accessibles gratuitement dès le lancement.

L’une des particularités de Petit Planet réside cependant dans sa philosophie de progression. Contrairement aux autres productions du studio, il ne s’agit pas de suivre une grande aventure scénarisée ou d’améliorer constamment les statistiques de ses personnages. Les développeurs souhaitent plutôt proposer une expérience dans laquelle chacun peut se fixer ses propres objectifs, sans nécessairement chercher à optimiser ses performances.

Durant notre entretien avec Murphy et Yinli Huang, nous avons eu un exemple concret avec la pêche. Plutôt que de développer une compétence ou d’obtenir des équipements toujours plus performants, il vous faudra surtout tenir compte des conditions naturelles. La météo, les saisons et le moment de la journée influenceront ainsi les poissons disponibles. Même la décoration des habitations, qui possède pourtant un système de notation, n’a pas vocation à encourager la recherche du meilleur score. Ce dernier servira principalement de guide pour apprécier l’harmonie des couleurs et la diversité des styles.

L’exploration constitue également une part importante de l’expérience. Notre planète ne représente qu’une petite portion de cet univers et il est possible de voyager dans la Mer stellaire afin de découvrir différents îlots, récupérer des ressources et rencontrer de nouveaux personnages. Bien que les développeurs n’aient pas souhaité élaborer sur la progression de l’Arbre Luca, ils indiquent que sa croissance doit progressivement accompagner la découverte, sans pousser les joueurs à atteindre le niveau maximal le plus rapidement possible.

Des voisins auxquels HoYoverse souhaite réellement nous attacher

Si la personnalisation de notre planète constitue l’un des principaux arguments de Petit Planet, HoYoverse entend surtout capitaliser sur son expérience avec l’introduction de nouveaux personnages. Les voisins occupent ainsi une place centrale dans l’aventure, chacun possédant sa propre personnalité, ses habitudes et une histoire à découvrir progressivement. Les développeurs expliquent notamment consacrer beaucoup de temps à leur conception, aussi bien sur le plan narratif qu’artistique, en s’inspirant de différentes cultures et espèces animales.

Au cours de notre entretien, l’équipe est notamment revenue sur l’une des principales inspirations du projet : Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. Plus précisément, le passage consacré à la rose et à l’importance des liens que l’on construit avec les autres.

Chaque joueur peut rencontrer un même voisin, mais celui qu’il côtoie devient spécial à ses yeux grâce au temps passé ensemble, aux interactions et aux souvenirs qu’ils construisent.

Une philosophie qui doit se traduire par des relations évolutives et des histoires personnelles qui se dévoilent au fil des interactions. Murphy, la Lead Game Designer, évoque notamment Yunguo, une voisine particulièrement timide qui nous accompagne dans la découverte de l’agriculture. À mesure que l’on passe du temps avec elle, cette dernière gagne progressivement en confiance jusqu’à trouver le courage de sortir de sa zone de confort pour explorer le monde extérieur.

Les rencontres ne seront d’ailleurs pas totalement identiques d’une partie à l’autre. Les voisins disponibles dépendront des différentes saisons, tandis que leur ordre d’apparition au cours de l’exploration de la Mer stellaire sera aléatoire. Libre ensuite à vous de choisir ceux que vous ne voulez pas inviter sur votre planète.

La question de l’IA

HoYoverse semble également avoir pris en compte les retours de sa communauté. Lors des différentes phases de test, certains joueurs ont notamment trouvé les visites des voisins trop fréquentes, au point de ressentir une forme de pression sociale. Les développeurs ont donc réduit leur fréquence, tout en promettant davantage de personnages aux tempéraments plus affirmés. À terme, certains voisins pourront aussi aider à récolter des ressources, sans pour autant automatiser entièrement les tâches quotidiennes. L’équipe insiste sur le fait qu’ils doivent rester des compagnons et non devenir de simples assistants.

Autre précision intéressante, HoYoverse affirme ne pas utiliser l’intelligence artificielle pour écrire les histoires et les dialogues de ces voisins. La technologie est en revanche expérimentée dans d’autres situations, notamment avec Nalo, la barista du Bazar galactique qui peut tenir des conversations en direct avec les joueurs. La firme précise toutefois que ces interactions pourront être désactivées et que les planétistes disposeront de contrôles concernant leurs données associées à l’IA.

Une expérience multijoueur qui veut éviter la pression du jeu-service

Au-delà de nos interactions avec les voisins, Petit Planet souhaite encourager les rencontres entre joueurs, mais sans jamais les imposer. L’équipe explique avoir longuement travaillé sur la manière de satisfaire aussi bien les personnes extraverties que celles qui préfèrent profiter tranquillement de leur univers.

Les joueurs introvertis ne sont pas nécessairement moins intéressés par les interactions sociales : ils ont simplement besoin d’un environnement dans lequel ils se sentent en sécurité pour pouvoir communiquer

Cette approche se retrouve dans plusieurs fonctionnalités, à commencer par la possibilité d’apercevoir d’autres planètes passer à proximité de la nôtre et de décider librement de leur rendre visite. Mais le principal lieu de rencontre reste le Bazar galactique, un espace partagé dans lequel il est possible de participer à des activités, d’assister à des spectacles ou simplement de profiter de l’ambiance sans interagir directement avec les autres.

Les développeurs souhaitent aussi enrichir régulièrement les activités multijoueurs. Nous avons d’ailleurs pu en profiter avec quelques confrères et nous avons notamment pu nous enjailler sur un jeu de rythme, mais surtout à un jeu de cartes extrêmement similaire au UNO et qui promet de longues parties endiablées.

Pas de gacha dans la monétisation de Petit Planet

Reste évidemment la question du modèle économique, particulièrement importante pour une production HoYoverse. Contrairement à ses précédents jeux, Petit Planet ne reposera pas sur un système de gacha pour obtenir de nouveaux personnages. Les développeurs assurent que toutes les activités principales, les histoires des voisins et les fonctionnalités multijoueurs seront accessibles gratuitement.

Nos microtransactions ne seront que cosmétiques.

Le suivi du jeu devrait également adopter un rythme différent des autres productions du studio. Des mises à jour saisonnières apporteront de nouvelles activités, des personnages et des événements inspirés de célébrations du monde entier. Lors de notre prise en main, nous avons notamment pu nous immerger dans la saison hivernale du titre avec un nouveau monde à explorer et trois nouveaux voisins. Chacun dispose d’une sorte de Battle Pass avec des paliers gratuits et payants que l’on doit débloquer en participant aux activités de la saison. Ce sera d’ailleurs l’un des points que l’on analysera plus en profondeur lors du test pour avoir une meilleure vue d’ensemble.

Bonne nouvelle, les développeurs confirment que les histoires des saisons précédentes resteront accessibles aux joueurs arrivés plus tard. Les récompenses saisonnières pourront en revanche être limitées dans le temps même si l’équipe cherche encore des solutions pour éviter de trop pénaliser les retardataires.

Une version Switch 2 prometteuse

L’autre gros argument de Petit Planet est sa sortie sur Switch 2 en 2027. HoYoverse a clairement une carte à jouer sur cette plateforme. En effet, Nintendo n’a toujours pas annoncé de nouvel opus de la licence Animal Crossing sur sa dernière console, ce qui laisse un boulevard au studio chinois. En outre, celui-ci promet déjà un suivi solide, chose qui manquait cruellement à Animal Crossing: New Horizons.

Nous avons pu prendre en main une version en cours de développement, uniquement en mode portable. Malgré quelques petits défauts techniques, le jeu tourne relativement bien et profite d’une bonne résolution. Nous sommes visiblement sur du 1080p à 30 FPS, mais il ne s’agit que de nos estimations et non des spécifications définitives.

L’autre avantage est qu’il tire bien parti de l’écran tactile de la machine. Il est ainsi bien plus pratique de naviguer dans les menus de cette manière, même si le jeu devrait encore évoluer sur ce point. Sur PC, la prise en charge de la manette ne sera d’ailleurs pas disponible au lancement, mais HoYoverse promet qu’elle arrivera plus tard.

Au terme de cette nouvelle prise en main, Petit Planet confirme nos premières bonnes impressions et semble progressivement trouver sa propre identité, malgré une formule qui emprunte beaucoup à Animal Crossing. La richesse de la personnalisation, le soin apporté aux voisins et la volonté de proposer une expérience sans pression sont sans doute ses arguments majeurs. La version Switch 2 nous a également laissé sur une note encourageante. Bien qu’il reste encore des détails à éplucher, le modèle économique semble bien plus léger que les autres productions HoYoverse. En bref, le studio chinois semble avoir plusieurs cartes en main pour se faire une place dans le genre. Petit Planet est attendu le 4 décembre 2026 sur PC et mobiles, puis en 2027 sur Nintendo Switch 2.