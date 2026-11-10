Bungie donne un aperçu de Symbiose, prochaine mise à jour majeure d’un Marathon à bout de souffle

Des nouveaux modes PvE et PvP au programme

Avec la mise à jour Symbiose, Bungie veut d’abord changer la zone « Périmètre » de Marathon en repoussant un peu les murs avec de nouvelles aires de jeu, tout en y ajoutant des menaces aliens intimidantes, comme la Reine des Tiques qui vous donnera envie de sortir le lance-flammes V17, l’une des armes proposées par cette update. On retrouvera aussi le cadre de Coureur Bishop, qui dispose d’une lame et qui promet d’être assez rapide.

Mais ce nouveau contenu sera surtout centré sur le nouveau mode PvE, jouable en solo ou à plusieurs, qui vous invitera à retenter des runs avec de nouveaux builds. La partie PvP ne sera pas délaissée pour autant car le mode Deathmatch fera s’affronter deux équipes de trois Coureurs dans des matchs très rapides et sans perte d’équipements, histoire de proposer un mode simple et sans prise de tête pour celles et ceux qui veulent affronter des amis ou des inconnus sans stress. On notera également l’apparition de l’espace social Limbo afin de renforcer l’aspect communautaire de l’expérience.

Rendez-vous le 8 décembre prochain pour découvrir tout cela dans Marathon, qui fera aussi l’objet d’un essai gratuit du 8 au 15 décembre pour inciter les récalcitrants à rejoindre l’aventure.