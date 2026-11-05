Marvel’s Wolverine s’est vendu à 2,4 millions d’exemplaires, tandis que la PS5 s’approche de la barre des 100 millions

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Les ventes supposées de Marvel’s Wolverine ont donné lieu à beaucoup de spéculations, Sony n’ayant pas souhaité livrer de réels chiffres de ventes jusqu’ici. Avec son bilan trimestriel, le constructeur doit offrir un peu plus de transparence et nous dévoile un premier résultat concret pour le jeu, tandis que sa PS5 s’approche d’un palier significatif.

Marvel's Wolverine // Source : Insomniac Games

Logan est très loin du duo Peter-Miles

Il semblait évident que Marvel’s Wolverine n’avait pas effectué un lancement pleinement satisfaisant en comparaison d’un Marvel’s Spider-Man, mais restait encore à savoir dans quelle mesure. Difficile de savoir quels sont les objectifs de ventes du constructeur, mais pour le moment, au 4 novembre dernier, Marvel’s Wolverine s’est écoulé à 2,4 millions d’exemplaires.

À titre de comparaison, Marvel’s Spider-Man 2 avait fait mieux en l’espace de 24 heures (2,5 millions). Alors oui, personne ne peut vraiment égaler la popularité du Tisseur (il s’agissait même du meilleur lancement d’un jeu PlayStation) et il est logique qu’un jeu sur Logan se vende moins bien, mais l’écart est tout de même significatif, sans doute car il reflète aussi la différence de la réception critique entre les deux jeux. Loin d’être un four commercial, il connait tout de même un départ plus timide que Ghost of Yotei (3,3 millions en un mois). Sony devait donc sans doute à un peu plus que cela, même si les fêtes de fin d’année permettront au jeu de se requinquer.

La part du dématérialisé augmente encore

Ps5 pro 1

PS5 Pro // Source : Sony

Pour le reste de ce bilan, qui s’arrête au 30 septembre (le cas de Marvel’s Wolverine était une exception), Sony déclare avoir vendu 2,6 millions de PS5 supplémentaires. On pensait que la console avait regagné de l’attractivité grâce à la présentation de GTA 6 et aux ruptures de PS5 Pro dans certains pays, mais en réalité, c’est une baisse de 900 000 ventes par rapport à l’année précédente. À voir si le manque de stock a vraiment joué ou non, et si le jeu de Rockstar aura davantage d’effet sur les ventes du trimestre en cours. Cela lui permet en tout cas d’atteindre les 97,9 millions de PS5 vendues, avec la barre des 100 millions qui devrait être dépassée avant la fin de l’année.

En revanche, le constructeur se rattrape du côté des ventes de jeux, avec 88,2 millions de jeux PS4 et PS5 vendus, soit presque 8 millions de plus qu’en 2025 à la même période. 8,2 millions d’entre eux étaient des jeux PlayStation Studios (+1,9 million), aidés par Marvel’s Wolverine donc.

On compte aussi une hausse du dématérialisé avec 78 % des ventes qui sont numériques, soit +6 % en un an. On compte également 8 millions d’utilisateurs actifs sur le PlayStation Network, pour un total de 127 millions.

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Date de sortie : 15/09/2026

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