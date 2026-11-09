Skydance : Après le rachat de Warner Bros, les licenciements commencent dans la division jeu vidéo
Comme Microsoft, Skydance a annoncé un grand plan de départ volontaire afin de réduire ses effectifs. Maintenant qu’il est en possession de Warner Bros, le groupe (qui contient aussi Paramount) doit réaliser de grandes économies, et ce sont évidemment les employés qui vont d’abord en payer le prix. Car en plus de ce plan de départ volontaire, des licenciements plus traditionnels sont également au programme, notamment dans la division jeu vidéo du groupe.
La fusion commence à faire des dégâts
On craignait que la fusion entre Skydance-Paramount et Warner Bros engendre une vraie restructuration chez Warner Bros, mais c’est finalement chez Paramount Games qu’elle semble avoir lieu pour l’instant. Le site Vertical Slice a recensé de nombreux témoignages sur LinkedIn qui nous apprennent que plusieurs personnes ont été licenciées, ce qui a par exemple été confirmé par le lead engineer David Vera, qui indique qu’au moins 25 personnes ont été licenciées :
« Skydance a perdu hier un grand nombre de talents remarquables. Je n’ai pas été touché cette fois-ci, mais tant de personnes passionnées, travailleuses et talentueuses se retrouvent désormais en concurrence avec des milliers d’autres individus à la recherche de leur prochain travail. »
La plupart des personnes touchées proviennent de Paramount Games, mais aussi de Skydance Interactive, qui est un studio basé sur des jeux à licence en réalité virtuelle. Techniquement, il appartenait aussi à la branche Paramount Games, récemment mise en place pour recueillir tous les studios de jeux possédés par l’entreprise, dont Skydance New Media qui travaille sur le porté disparu Marvel 1943: Rise of Hydra. On ignore jusqu’où va s’étendre cette restructuration et si les studios Warner Bros. Games seront également impactés, mais on peut en tout cas s’attendre à d’autres licenciements chez Skydance dans sa globalité.