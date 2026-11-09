Skydance : Après le rachat de Warner Bros, les licenciements commencent dans la division jeu vidéo

La fusion commence à faire des dégâts

On craignait que la fusion entre Skydance-Paramount et Warner Bros engendre une vraie restructuration chez Warner Bros, mais c’est finalement chez Paramount Games qu’elle semble avoir lieu pour l’instant. Le site Vertical Slice a recensé de nombreux témoignages sur LinkedIn qui nous apprennent que plusieurs personnes ont été licenciées, ce qui a par exemple été confirmé par le lead engineer David Vera, qui indique qu’au moins 25 personnes ont été licenciées :

« Skydance a perdu hier un grand nombre de talents remarquables. Je n’ai pas été touché cette fois-ci, mais tant de personnes passionnées, travailleuses et talentueuses se retrouvent désormais en concurrence avec des milliers d’autres individus à la recherche de leur prochain travail. »

La plupart des personnes touchées proviennent de Paramount Games, mais aussi de Skydance Interactive, qui est un studio basé sur des jeux à licence en réalité virtuelle. Techniquement, il appartenait aussi à la branche Paramount Games, récemment mise en place pour recueillir tous les studios de jeux possédés par l’entreprise, dont Skydance New Media qui travaille sur le porté disparu Marvel 1943: Rise of Hydra. On ignore jusqu’où va s’étendre cette restructuration et si les studios Warner Bros. Games seront également impactés, mais on peut en tout cas s’attendre à d’autres licenciements chez Skydance dans sa globalité.