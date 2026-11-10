Le préchargement de GTA 6 est disponible : comment télécharger le jeu en avance ?

Comment télécharger en avance GTA 6 ?

Comme Rockstar l’a indiqué, vous pouvez dès à présent prétélécharger GTA 6 si vous avez précommandé le jeu sur le PlayStation Store (sur PS5) ou sur le Microsoft Store (sur Xbox Series). Pour cela, il suffit de vous rendre sur la fiche du jeu sur la boutique en question et de télécharger le jeu une fois précommandé. Enfin, c’est presque l’heure, car si le préchargement de GTA 6 est bien actif ce mardi 10 novembre à minuit sur PS5, les possesseurs de Xbox Series doivent attendre 1 heure du matin pour commencer le téléchargement.

Si vous avez précommandé l’édition physique de GTA 6, l’histoire est un peu différente. Ces dernières sont normalement expédiées en avance par la plupart des boutiques. Si certains clients annoncent sur les réseaux sociaux être déjà en possession de la version boîte du jeu, la plupart des commandes devraient arriver dès le 12 novembre prochain, selon le revendeur. Cette édition physique ne comprend pas de disque mais un code de téléchargement, qui va vous permettre de l’installer sur votre console dès que vous le recevrez.

Pour télécharger GTA 6 sur votre console, vous aurez besoin d’environ 212 Go sur votre PS5 ou votre Xbox Series.

Comment précharger GTA 6 sur PS5 ?

Le préchargement ne fonctionne que si GTA 6 est déjà lié à votre compte, par une précommande sur le PlayStation Store ou par le code d’une version en boîte.

Allumez la PS5 avec le compte qui a servi à précommander le jeu. Ouvrez la Bibliothèque de jeux, puis l’onglet « Votre collection ». Sélectionnez Grand Theft Auto VI. Choisissez Télécharger : le bouton apparaît à l’ouverture du préchargement. Suivez la progression dans l’onglet habituel des téléchargements.

Pour lancer le téléchargement sans attendre devant la console, activez les téléchargements automatiques et laissez la PS5 connectée à Internet en mode repos (Paramètres, Système, Économie d’énergie, Fonctions disponibles en mode repos).

Comment précharger GTA 6 sur Xbox Series X|S ?

Sur Xbox, le jeu doit apparaître dans votre collection, après une précommande sur le Microsoft Store ou l’utilisation d’un code.

Connectez-vous avec le compte qui détient la précommande. Ouvrez Mes jeux et applications, puis la section « Collection ». Sélectionnez Grand Theft Auto VI et choisissez Installer. Vous retrouverez la progression dans la file d’attente

La console télécharge aussi en veille si l’option d’alimentation Veille est activée et si la mise à jour automatique des jeux est cochée.

À quelle heure commence le préchargement de GTA 6 ?

Rockstar avait d’abord évoqué le 12 novembre avant d’avancer l’ouverture de deux jours. Rockstar avait d’abord évoqué le 12 novembre avant d’avancer l’ouverture de deux jours. Les deux consoles n’ouvrent pas le téléchargement au même moment : sur PS5, le préchargement suit le fuseau horaire de chaque pays ; sur Xbox, il démarre au même instant dans le monde entier, à 0 h GMT

PS5 (France, Belgique, Suisse) : mardi 10 novembre 2026 à 0 h, soit dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 novembre

: mardi 10 novembre 2026 à 0 h, soit dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 novembre Xbox Series X|S (France, Belgique, Suisse) : mardi 10 novembre 2026 à 1 h du matin

: mardi 10 novembre 2026 à 1 h du matin PS5 (Québec) : mardi 10 novembre 2026 à 0 h, heure locale

: mardi 10 novembre 2026 à 0 h, heure locale Xbox Series X|S (Québec) : lundi 9 novembre 2026 à 19 h, heure de l’Est

Le préchargement de GTA 6 n’apparaît pas : que faire ?

Vérifiez l’heure : sur Xbox, rien ne se passe avant 1 h du matin en France le 10 novembre.

: sur Xbox, rien ne se passe avant 1 h du matin en France le 10 novembre. Vérifiez le compte : la précommande doit être sur le compte connecté à la console, et sur la bonne plateforme.

: la précommande doit être sur le compte connecté à la console, et sur la bonne plateforme. Vérifiez la version : une précommande physique ne donne accès au préchargement qu’une fois le code reçu et activé

: une précommande physique ne donne accès au préchargement qu’une fois le code reçu et activé Mettez la console à jour : installez la dernière mise à jour système avant de relancer le téléchargement.

: installez la dernière mise à jour système avant de relancer le téléchargement. Libérez de la place : sans les 212 Go nécessaires, la console refuse de lancer le téléchargement.

: sans les 212 Go nécessaires, la console refuse de lancer le téléchargement. Redémarrez la console si le jeu reste invisible dans la bibliothèque.

Comment précharger GTA 6 avec une version en boîte ?

La boîte de GTA 6 ne contient pas de disque, mais un code de téléchargement. Les revendeurs annoncent des livraisons et des retraits à partir du jeudi 12 novembre 2026.

Sur PS5, rentrez le code dans le PlayStation Store via l’option « Utiliser un code ». Sur Xbox, passez par le Microsoft Store et l’option « Utiliser un code ». Une fois le code validé, le jeu apparaît dans votre collection. Lancez ensuite le téléchargement comme pour une version numérique.

Le code est lié au compte qui l’utilise : sur une console partagée, mieux vaut donc l’activer sur le compte principal.

Combien de place faut-il pour précharger GTA 6 ?

Rockstar annonce un fichier de jusqu’à 212 Go, la taille exacte variant selon la console. À titre de comparaison, GTA V occupait environ 95 Go sur PS5. Voici l’espace utilisable :

PS5 standard (825 Go) : environ 667 Go utilisables, GTA 6 en prend donc près d’un tiers

: environ 667 Go utilisables, GTA 6 en prend donc près d’un tiers Xbox Series X (1 To) : environ 802 Go utilisables

: environ 802 Go utilisables Xbox Series S (512 Go) : environ 364 Go utilisables, soit plus de la moitié pour GTA 6

Un disque dur externe en USB ne suffit pas pour jouer : il sert seulement à stocker les jeux de la génération actuelle. Pour lancer GTA 6 depuis un stockage supplémentaire, il faut un SSD M.2 compatible installé dans la PS5, ou une carte d’extension de stockage sur Xbox Series. Le plus simple reste souvent de désinstaller quelques jeux, que l’on peut retélécharger ou déplacer sur un disque USB en attendant. Et ça tombe bien, si vous voulez un SSD sur PS5, on vient de mettre à jour notre guide d’achat (mais le stockage coûte cher actuellement).

Combien de temps faut-il pour télécharger GTA 6 ?

Tout dépend de la connexion. Pour 212 Go, les durées théoriques sont les suivantes :

30 Mb/s : environ 16 heures

: environ 16 heures 100 Mb/s : environ 4 h 45

: environ 4 h 45 300 Mb/s : environ 1 h 35

: environ 1 h 35 1 Gb/s : environ 30 minutes

Il s’agit bien sûr d’une estimation.

Peut-on jouer à GTA 6 après le préchargement ?

Non. Le préchargement installe les fichiers, mais GTA 6 reste verrouillé jusqu’au jeudi 19 novembre 2026. En France, le déblocage est attendu à minuit, dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 novembre.

Puis-je jouer au jeu le 12 novembre si je l’ai pris en physique ?

Alors, non. Comme évoqué plus haut, la version boîte ne contient aucun disque. Juste un « bout de papier » avec le code du jeu dessus, pour récupérer donc la version numérique. Les boîtes sont attendues en magasin et en livraison à partir du jeudi 12 novembre 2026. Il est donc possible de trouver des copies « physiques » de GTA 6 en magasin ou reçues via une boutique en ligne (Amazon, etc…) à partir de ce jeudi 12. Cela vous permet de télécharger le jeu en avance.

Quand sortira GTA 6 ?

Pour rappel, non, cela ne veut pas dire que vous pouvez jouer à GTA 6 dès maintenant. Rockstar a fait en sorte de vous laisser télécharger le jeu en avance afin d’être prêt pour le jour J, qui n’est pas encore arrivé. Même si le jeu est installé sur votre console, il est actuellement bloqué, et ne pourra être lancé que lorsqu’il sera officiellement sorti.

Si vous vous trouvez en France, vous ne pourrez jouer à GTA 6 qu’à partir du 19 novembre à minuit, heure locale. Il est toujours possible d’y jouer en avance en paramétrant votre console sur un compte lié à la Nouvelle-Zélande, grâce au décalage horaire, mais votre sauvegarde sera ensuite liée à ce profil (ce qui ne vaut peut-être pas le coup pour une poignée d’heures d’avance).

Où acheter GTA 6 au meilleur prix ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci-dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où GTA 6 est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.