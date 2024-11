Débrief’ : Xenoblade Chronicles X, bilans Xbox et Ubisoft, Firewalk ferme et Nintendo Music

Dans ce débrief’, on revient sur l’annonce de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, qui permettra à la Switch d’accueillir un incroyable RPG. Le constructeur japonais a aussi fait une autre annonce, Nintendo Music. On profitera aussi des récents bilans financiers pour faire le point dessus, notamment celui d’Ubisoft et de Xbox. Puis on évoquera la fermeture de Firewalk (Concord) et des ambitions de Koei Tecmo.