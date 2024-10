Sony ferme deux studios PlayStation, dont Firewalk (Concord)

Mise à jour : Selon une source du journaliste de Bloomberg, Jason Schreier, 210 personnes auraient perdu leur emploi suite à ces fermetures, Firewalk Studio comptant 172 employés et Neon Koi 38. C’est donc la totalité des effectifs qui se retrouve licenciée, dans l’attente d’éventuelles réaffectations vers d’autres studios.

Sony's closure today of two studios — Concord developer Firewalk Studios and mobile game maker Neon Koi — will result in 210 people losing their jobs, a spokesperson tells Bloomberg News. Firewalk had 172 employees, while Neon Koi had 38. https://t.co/ksiVFpfWLs — Jason Schreier (@jasonschreier) October 29, 2024

Les conséquences d’un énorme échec

Les répercussions du lancement raté de Concord étaient inévitables. D’abord révélées sur X par Jason Schreier, elles viennent d’être confirmées par une annonce officielle, communiquée via une lettre interne du patron de PlayStation Studios, Hermen Hulst.

Nous évaluons constamment notre portefeuille de jeux et l’état de nos projets pour nous assurer que nous répondons à nos priorités commerciales à court et à long terme. Dans le cadre de nos efforts pour renforcer la division Studio de SIE, nous avons pris une décision difficile concernant deux de nos studios – Neon Koi et Firewalk Studios.

De plus, il est désormais confirmé que Concord est définitivement enterré.

Après mûre réflexion, nous avons déterminé que le meilleur chemin à suivre est de clôturer définitivement le jeu et de fermer le studio. Je tiens à remercier toute l’équipe de Firewalk pour leur savoir-faire, leur esprit créatif et leur dévouement. Le genre de shooter PvP à la première personne est un domaine compétitif en constante évolution, et malheureusement, nous n’avons pas atteint nos objectifs avec ce titre. Nous tirerons les enseignements de Concord pour continuer d’améliorer nos capacités de service en direct et stimuler notre croissance future dans ce domaine.

Sony a également annoncé la fermeture de Neon Koi, un studio spécialisé dans les jeux mobiles, qui travaillait sur un « jeu d’action » désormais annulé. Cependant, Sony n’a pas précisé si ces fermetures entraîneront des licenciements massifs ou des transferts vers d’autres studios. Sans vouloir être pessimiste, le climat actuel et le flou du communiqué ne laissent pas beaucoup d’espoir sur ce point. Malgré tout, nous attendrons davantage de précisions.

Neon Koi et Firewalk étaient le foyer de nombreux talents, et nous travaillerons à reclasser certains des collaborateurs concernés dans notre communauté mondiale de studios, lorsque cela est possible.

Fondé en 2018, le studio Firewalk a été racheté par Sony en 2023, tandis que Concord a bénéficié d’un développement qui a duré environ 8 ans. Un énorme investissement pour Sony, qui s’est révélé peu rentable en raison d’un lancement catastrophique, surtout pour un jeu-service de cette envergure.