Nintendo se la joue Spotify et lance son propre service de streaming musical avec Nintendo Music

Mieux que Wii Music

Contrairement à d’autres constructeurs et éditeurs, Nintendo est très pointilleux lorsqu’il s’agit de prêter des bouts de ses jeux à d’autres partenaires, c’est pourquoi il n’est pas allé voir les rois du streaming musical pour rendre accessible les bandes-son en sa possession. Comme d’habitude, Nintendo préfère se la jouer solo pour maximiser les profits, et cela passe donc par Nintendo Music.

Avec cette application qui est d’ores et déjà disponible sur l’App Store et sur le Google Play, vous pourrez écouter des centaines et des centaines de morceaux issus de grands jeux Nintendo, comme :

Pikmin 4

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet

Splatoon 3

Animal Crossing: New Horizons

Mario Kart 8 Deluxe

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Metroid Prime

Et ce n’est là qu’un maigre aperçu des playlists proposées sur le service, même si la sélection brille aussi par l’absence de certains jeux cultes. Histoire de ne pas se contenter d’un lecteur banal sans originalité, Nintendo propose aussi d’étendre les morceaux pour qu’ils durent plus longtemps, ce qui équivaut à une fonction de boucle classique mais qui s’intègre de façon plus naturelle dans vos oreilles.

Cependant, ce service n’est évidemment pas gratuit. Pour en profiter à volonté, il vous faudra obligatoire être abonné au Nintendo Switch Online, et relier votre compte à votre smartphone.