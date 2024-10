Koei Tecmo (Atelier, Rise of the Ronin…) ambitionne de devenir un des dix plus grands éditeurs de jeux vidéo dans les années à venir

Un avenir davantage axé sur les productions d’envergure auto-éditées

Classée 14ème en mars 2024 et 17ème en mars 2023, la firme de Yokohama a dévoilé ses plans pour atteindre cet objectif pour le moins ambitieux. D’ici les trois prochaines années, elle souhaite commercialiser deux AAA, plusieurs titres d’envergure, ainsi que poursuivre les collaborations et publications avec divers partenaires, ceci notamment pour voir sa croissance annuelle atteindre 10% de son résultat d’exploitation et bénéficier d’une marge d’exploitation de 30%. Selon ses estimations, en plus d’intégrer ce top 10 mondial, cela lui laissera l’opportunité de sortir, et surtout d’auto-éditer, plus régulièrement des productions majeures appartenant à divers genres sur le long terme.

Afin de mettre toutes les chances de son côté, Koei Tecmo a précisé avoir déjà recruté près de 200 employé(e)s en à peine un an et vouloir ouvrir un nouveau studio entièrement spécialisé dans la création de AAA. En effet, seuls Omega Force (Dynasty Warriors, Fate/Samurai Remnant) et la Team Ninja (Rise of the Ronin, Wo Long: Fallen Dynasty, Nioh) disposent actuellement des ressources nécessaires pour travailler sur des projets de cet ampleur, Kou Shibusawa (Romance of the Three Kingdoms, Nobunaga’s Ambition), Gust (Atelier, Fairy Tail), Ruby Party (Touken Ranbu Warriors) et Midas (Shin Hokuto Musou Mobile) étant cantonnés à la conception de AA et/ou jeux mobiles.

Autres informations importantes, la société nippone indique avoir l’intention de continuer d’améliorer son moteur de jeu maison, le Katana Engine, qui est désormais capable de gérer le multiplateforme. Dans l’optique d’augmenter le niveau de qualité de ses titres tout en essayant de réduire leurs coûts de production dans le futur, elle réfléchirait aussi à faire usage de l’intelligence artificielle dans un cadre très précis : le débogage et les réglages associés à l’équilibrage de l’expérience de jeu. Notez toutefois que, sur ce second point, elle n’en est encore qu’au stade de la recherche.

Rappelons que la fin de l’année fiscale promet d’être chargée pour Koei Tecmo. Si Romance of the Three Kingdoms 8 Remake est disponible depuis quelques jours sur PC et consoles, Fairy Tail 2, Dynasty Warriors: Origins et Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée débarqueront respectivement les 13 décembre, 17 janvier 2025 et 21 mars 2025 sur ces même plateformes. Des titres encore non-annoncés sont à priori également prévus pour sortir dans les prochain mois. A suivre.