Ubisoft fait le point sur le retard d’Assassin’s Creed Shadows et les performances mitigées de Star Wars Outlaws et XDefiant

Assassin’s Creed Shadows ne devrait pas être reporté à nouveau

Naturellement, le cas Star Wars Outlaws ne pouvait être évité et Ubisoft s’est bien gardé de mentionner un quelconque chiffre concernant les ventes du titre. Cependant, il reconnait que le jeu ne s’est pas aussi bien vendu qu’escompté. Ce qui ne l’empêche pas de croire au potentiel de Star Wars Outlaws sur la durée, en citant par exemple que les dernières mises à jour du titre ont permis de réengager la communauté. Avec la sortie du jeu sur Steam le 21 novembre et les autres mises à jour en chemin (sans parler du premier DLC), Ubisoft espère ainsi que les ventes sur la durée seront très solides et que les fêtes de fin d’année vont booster les performances du titre.

Mais pour éviter un autre lancement catastrophe et en tirer les meilleures leçons, l’éditeur avait décidé de repousser Assassin’s Creed Shadows. Un report qui ne devrait pas non plus se répéter selon Frédérick Duguet (chief corporate finance officer chez Ubisoft), qui indique (via des propos relayés par VGC) que le jeu est prêt et que ce temps supplémentaire n’a été décidé que pour le soigner au maximum :

« Après ce que nous avons vu avec Star Wars Outlaws, nous devons vraiment nous assurer que nous proposons une expérience de jeu impeccable dès le premier jour. Bien sûr, il y a toujours des bugs, mais nous nous sommes concentrés et nous continuons à nous concentrer sur le fait de nous assurer que l’expérience du premier jour sera bien optimisée. »

Pas question d’un nouveau report donc, d’autant plus que ce délai aurait coûté à l’entreprise la somme de 20 millions d’euros, ce qui fait considérablement grimper le budget de cet épisode.

XDefi-quoi ?

Et dans tout cela, comment se porte XDefiant ? Car il s’agit pourtant ici de l’un des titres majeurs d’Ubisoft de ces dernières années, du moins pour une entreprise qui recherche à tout prix à faire grossir son catalogue de jeux service.

Le jeu n’est pourtant pas mentionné dans le compte-rendu, ce qui a interrogé les investisseurs. Le journaliste Ethan Gach de Kotaku rapporte un échange entre un analyste et Ubisoft à ce sujet, dans lequel il est demandé si XDefiant était lui aussi un jeu ayant manqué ses objectifs puisqu’il est peu présent dans les discussions.

Sans surprise, si Ubisoft n’en parle que très, c’est donc bien parce que le jeu ne réalise pas des performances à la hauteur des prévisions. Cependant, Ubisoft affirme qu’il n’abandonne pas le secteur des jeux service, qui reste central dans sa stratégie. Quant à savoir quel est l’avenir de ce titre en particulier, difficile à dire pour l’instant.

Un compteur de licenciements qui atteint un palier indécent

Ubisoft a également parlé des licenciements qui se sont produits sur ces derniers mois, en comptant un total de plus de 2 000 postes supprimés en l’espace de 24 mois. Autrement dit, un plan de destruction particulièrement douloureux pour les employés touchés, contrairement à la direction qui voit surtout ici des économies à hauteur de 200 millions d’euros par rapport à l’année passée.

Ubisoft compte encore 18 666 employés à ce jour, et se félicite d’avoir un taux de rétention de ses employés très haut, avec même des vétérans qui reviennent au sein de l’entreprise après avoir quitté le navire il y a de cela des années. Bien entendu, pas un mot pour les nombreux problèmes de management de ces dernières années, qui concernaient parfois ces mêmes vétérans (comme Michel Ancel).

Quel avenir pour Ubisoft maintenant que tout cela est dit ? En attendant de voir si Star Wars Outlaws peut se relever et si Assassin’s Creed Shadows sera le carton attendu, Yves Guillemot a adressé un mot sur les critiques récurrentes dont fait l’objet l’éditeur :

« L’étude du Comité Exécutif, qui vise à améliorer notre travail centré sur le joueur et le gameplay, progresse. Elle comprend notamment des actions visant à s’attaquer à la dynamique derrière les commentaires polarisés autour d’Ubisoft afin de protéger la réputation du groupe et de maximiser le potentiel de vente de nos jeux. »

Le PDG reste ici volontairement vague en ne mentionnant pas clairement quelles sont ces critiques. Si l’on a envie de croire que cela concerne le manque de finition des jeux ou les soucis de management et de choix commerciaux, il est aussi possible que Guillemot fasse ici référence à toute la mouvance qui se nomme elle-même « anti-woke », qui a Ubisoft dans le collimateur depuis de nombreux mois.