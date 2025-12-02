Calendrier des sorties jeux vidéo décembre 2025
Publié le :
Rédigé par Jordan
Cette riche année 2025 touche maintenant à sa fin, mais malgré cela, quelques sorties jeux vidéo notables vous attendent. On fait ici le point sur tous les jeux à ne pas manquer en ce mois de décembre 2025, plus riche que ce qu’on ne pourrait l’imaginer.
Les studios et éditeurs ont encore quelques jours pour sortir des jeux qui atterriront au pied de votre sapin. Comme d’habitude, décembre est un mois plus calme que les autres, mais vous verrez ici quelques sorties jeux vidéo à ne pas manquer durant ces prochaines semaines.
Les sorties à retenir en décembre 2025
Pour ce mois de décembre, c’est évidemment Metroid Prime 4: Beyond qui attirera le plus l’attention étant donné que le titre s’est fait attendre pendant de longues années. Mais pas que, car il n’est pas la seule arlésienne au programme, en témoigne la sortie de l’intriguant Routine.
Les jeux de décembre 2025
Voici l’ensemble des jeux à venir tout au long du mois de novembre, au moment de la publication de cet article. Vous pouvez aussi découvrir toutes les sorties jeux vidéo de décembre 2025 sur notre page dédiée, actualisée régulièrement.
1er décembre
- Marvel Cosmic Invasion (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- Wild Growth (PC)
2 décembre
- Destiny 2: Renegades (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
- Assassin’s Creed Shadows (Switch 2)
- HORSES (PC)
- Red Dead Redemption (PS5, Xbox Series, Switch 2, iOS, Android)
- Kingdom of Night (PC)
- Sleep Awake (PC)
- iRacing Arcade (PC)
3 décembre
- Let it Die: Inferno (PC, PS5)
4 décembre
- Metroid Prime 4: Beyond (Switch, Switch 2)
- Routine (PC, Xbox Series)
- Octopath Traveler 0 (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
- Cloudheim (PC)
- Football Manager 26 Touch (Switch)
- Echoes of Elysium (PC, accès anticipé)
8 décembre
- Skate Story (PC, PS5, Switch 2)
- Microsoft Flight Simulator 2024 (PS5)
- Yakuza 0 Director’s Cut (PC, PS5, Xbox Series)
- Yakuza Kiwami (PC, PS5, Xbox Series)
- Yakuza Kiwami 2 (PC, PS5, Xbox Series)
- Frostpunk 2 – Fractured Utopias (PC, PS5, Xbox Series)
9 décembre
- Unbeatable (PC, PS5, Xbox Series)
- Death Howl (PC)
- Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered International (Switch, PS4, PS5)
10 décembre
- Légendes Pokémon Z-A – Méga-Dimension (Switch, Switch 2)
- Second Stellar (PC, accès anticipé)
- Valester (PC, accès anticipé)
11 décembre
- Pioneers of Pagonia (PC)
- Warhammer 40,000: Rogue Trader (Switch 2)
- Ashes of Creation (PC)
12 décembre
- Terminator 2D: No Fate (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)
- Everdream Village (PC, accès anticipé)
- Alchemy Factor (PC, accès anticipé)
15 décembre
- Raiders of Blackveil (PC, accès anticipé)
16 décembre
- Pioner (PC, accès anticipé)
19 décembre
- Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes (PC, PS5, Xbox Series)
