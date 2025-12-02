Calendrier des sorties jeux vidéo décembre 2025

Les studios et éditeurs ont encore quelques jours pour sortir des jeux qui atterriront au pied de votre sapin. Comme d’habitude, décembre est un mois plus calme que les autres, mais vous verrez ici quelques sorties jeux vidéo à ne pas manquer durant ces prochaines semaines.

Les sorties à retenir en décembre 2025

Pour ce mois de décembre, c’est évidemment Metroid Prime 4: Beyond qui attirera le plus l’attention étant donné que le titre s’est fait attendre pendant de longues années. Mais pas que, car il n’est pas la seule arlésienne au programme, en témoigne la sortie de l’intriguant Routine.

Les jeux de décembre 2025

Voici l’ensemble des jeux à venir tout au long du mois de novembre, au moment de la publication de cet article. Vous pouvez aussi découvrir toutes les sorties jeux vidéo de décembre 2025 sur notre page dédiée, actualisée régulièrement.

1er décembre

2 décembre

3 décembre

4 décembre

8 décembre

9 décembre

Unbeatable (PC, PS5, Xbox Series)

Death Howl (PC)

Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered International (Switch, PS4, PS5)

10 décembre

11 décembre

12 décembre

15 décembre

Raiders of Blackveil (PC, accès anticipé)

16 décembre

Pioner (PC, accès anticipé)

19 décembre

