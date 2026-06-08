Debrief : God of War, Baldur’s Gate 2, Crimson Desert, Switch 2 et Toy Story
Le week-end était surtout centré sur les conférences estivales, mais pas question pour autant de rater le débrief du dimanche. Votre émission hebdomadaire fait une nouvelle fois le tour de l’actu en quelques minutes de vidéo pour ne rien louper d’important.
Et cette semaine, on s’intéresse à ce qui n’a pas été montré lors des conférences, ou plutôt à ce qui a été confirmé ensuite, comme les nouvelles informations sur les jeux présentés lors du State of Play. On revient également sur la rumeur autour d’un remake des deux premiers Baldur’s Gate, tout en s’intéressant aux jeux Toy Story qui sont de retour. Sans parler de l’actualité de l’inarrêtable Crimson Desert, et de la nouvelle Switch 2 qui sera bientôt commercialisée en Europe.
Débrief : Dragon Quest 12, Modern Warfare 4, The Witcher 3 DLC et Planet Zoo 2