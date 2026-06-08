Debrief : God of War, Baldur’s Gate 2, Crimson Desert, Switch 2 et Toy Story

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Le week-end était surtout centré sur les conférences estivales, mais pas question pour autant de rater le débrief du dimanche. Votre émission hebdomadaire fait une nouvelle fois le tour de l’actu en quelques minutes de vidéo pour ne rien louper d’important.

Et cette semaine, on s’intéresse à ce qui n’a pas été montré lors des conférences, ou plutôt à ce qui a été confirmé ensuite, comme les nouvelles informations sur les jeux présentés lors du State of Play. On revient également sur la rumeur autour d’un remake des deux premiers Baldur’s Gate, tout en s’intéressant aux jeux Toy Story qui sont de retour. Sans parler de l’actualité de l’inarrêtable Crimson Desert, et de la nouvelle Switch 2 qui sera bientôt commercialisée en Europe.

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Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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