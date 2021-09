Frostpunk 2

Frostpunk 2 est un jeu de gestion et de survie développé et édité par 11 bit studios. Suite du premier épisode sorti en 2018, cet opus se déroule 30 ans après le blizzard apocalyptique qui s'est abattu sur la Terre. Le climat étant toujours aussi glacial et les conditions météorologiques difficiles, le joueur ou la joueuse doit à nouveau diriger et développer une métropole et sa population en récupérant des ressources, affrontant les menaces extérieures et faisant des choix moraux qui auront des conséquences sur le déroulement de la partie.