Warhammer 40,000: Rogue Trader

Warhammer 40,000: Rogue Trader est un C-RPG développé par Owlcat Games, studio derrière les adaptations Kingmaker et Wrath of the Righteous de la licence de jeu de rôle Pathfinder. Intégrant des combats au tour par tour, le joueur ou la joueuse y incarne un Rogue Trader (Libre-Marchand en français) chargé d'explorer la dangereuse région de Koronus, située aux abords de l’Imperium de l’Homme, en compagnie de plusieurs personnages dont un Space Marine, une mercurial Ranger d’Aeldari ou encore une Sœur de Bataille.