Calendrier des sorties jeux vidéo juin 2026

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Vous avez chaud ? Nous aussi, et on parie que votre PC et vos consoles sont dans la même situation. Heureusement, ce mois de juin est relativement calme côté calendrier, ce qui laissera vos machines se reposer, mais la période n’est pas non plus vide pour autant. On fait le point sur toutes les sorties jeux vidéo à venir en juin.

Sorties jeux video juin 2026

Puisque l’industrie se focalise sur toutes les conférences entourant le Summer Game Fest, le début de l’été est forcément un peu plus calme que d’autres mois dans l’année, mais il y aura quand même de quoi faire côté sorties jeux vidéo.

Les sorties à retenir en juin 2026

Parmi les sorties les plus attendues, on notera celles de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, prochain action-RPG de Square Enix qui reprend l’esthétique HD-2D, sans oublier le retour de Star Fox sur Switch 2. On surveillera aussi d’un coin de l’œil l’arrivée de Gothic Remake, et notre côté chauvin nous redirigera forcément vers l’intelligent Crush in Time, ainsi que sur Maseylia: Echoes of the Past.

Toutes les sorties jeux juin 2026

Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo de juin 2026.

2 juin

3 juin

4 juin

  • The 7th Guest Remake (PC, PS, Xbox Series, Switch)
  • House Flipper Remastered Collection (PC, PS5, Xbox Series)
  • River City Saga : Journey to the West (PC, PS5, Switch)
  • Tour de France 2026 (PC, PS5, Xbox Series)
  • Tetris: The Grand Master 4 – Absolute Eye (Switch)

5 juin

  • Gothic Remake (PC, PS5, Xbox Series)
  • Hollowbody (PS5, Xbo Series

8 juin

  • Solarpunk (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
  • Killer Bean (PC)

9 juin

  • NBA The Run (PC, PS5, Xbox Series)
  • Voidling Bound (PC)

10 juin

11 juin

16 juin

17 juin

18 juin

19 juin

22 juin

23 juin

  • Wanderstop (Switch 2)
  • Destroy All Humans! (Switch 2)
  • Sonic Frontiers (Switch 2)

25 juin

30 juin

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Fais comme l’UAZO Des jeux de survie, on en voit à la pelle, mais des jeux de survie qui offrent une telle liberté de déplacement que Free as Birds: UAZO, c’est forcément un peu plus rare. Le jeu de RagBell Games vous demandera donc de vous glisser dans les plumes d’un oiseau (que vous pourrez personnaliser) qui ira explorer un monde généré de manière procédurale, tout en profitant de l’aspect grisant que peut avoir le fait de voler librement dans le ciel. Enfin, librement, oui et non. Puisque l’on parle de mécaniques de survie, il faudra aussi veiller à ce que notre petit volatile dispose de tout ce dont il a besoin pour être en forme afin de voguer dans les cieux à sa guise. Vous devrez donc surveiller son état de santé et son niveau de satiété, en allant chercher un peu de nourriture. Et comme vous n’avez pas d’humains sous la main pour vous construire des petits nids douillets, vous devrez jouer les charpentiers vous-mêmes en construisant votre propre cabane dans les arbres. Libre à vous de la personnaliser à votre goût par la suite pour offrir la meilleure maison possible à votre oiseau. Une fois votre…

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