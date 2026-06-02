Calendrier des sorties jeux vidéo juin 2026
Vous avez chaud ? Nous aussi, et on parie que votre PC et vos consoles sont dans la même situation. Heureusement, ce mois de juin est relativement calme côté calendrier, ce qui laissera vos machines se reposer, mais la période n’est pas non plus vide pour autant. On fait le point sur toutes les sorties jeux vidéo à venir en juin.
Puisque l’industrie se focalise sur toutes les conférences entourant le Summer Game Fest, le début de l’été est forcément un peu plus calme que d’autres mois dans l’année, mais il y aura quand même de quoi faire côté sorties jeux vidéo.
Les sorties à retenir en juin 2026
Parmi les sorties les plus attendues, on notera celles de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, prochain action-RPG de Square Enix qui reprend l’esthétique HD-2D, sans oublier le retour de Star Fox sur Switch 2. On surveillera aussi d’un coin de l’œil l’arrivée de Gothic Remake, et notre côté chauvin nous redirigera forcément vers l’intelligent Crush in Time, ainsi que sur Maseylia: Echoes of the Past.
Toutes les sorties jeux juin 2026
Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo de juin 2026.
2 juin
- Fatekeeper (PC, accès anticipé)
3 juin
- Final Fantasy VII Rebirth (Switch 2, Xbox Series)
- eFootball Kick Off (Switch 2)
4 juin
- The 7th Guest Remake (PC, PS, Xbox Series, Switch)
- House Flipper Remastered Collection (PC, PS5, Xbox Series)
- River City Saga : Journey to the West (PC, PS5, Switch)
- Tour de France 2026 (PC, PS5, Xbox Series)
- Tetris: The Grand Master 4 – Absolute Eye (Switch)
5 juin
- Gothic Remake (PC, PS5, Xbox Series)
- Hollowbody (PS5, Xbo Series
8 juin
- Solarpunk (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Killer Bean (PC)
9 juin
- NBA The Run (PC, PS5, Xbox Series)
- Voidling Bound (PC)
10 juin
- Crushed In Time (PC)
- Witchspire (PC, accès anticipé)
11 juin
- Spacecraft (PC, accès anticipé)
- Frog Sqwad (PC)
- Unrailed! 2: Back on Track (PC, PS5, Switch 2, Switch)
- to a T (Switch 2)
- Beastro (PC)
- Starseeker : Astroneer Expeditions (PC, accès anticipé)
16 juin
- Copa City (PC, PS5, Xbox Series)
17 juin
- Denshattack! (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
18 juin
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Hell Let Loose: Vietnam (PC, PS5, Xbox Series)
- R-Type Tactics I • II Cosmos (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- and Roger (Switch 2, iOS, Android)
19 juin
- Maseylia: Echoes of the Past (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- EA Sports UFC 6 (PC, PS5, Xbox Series)
22 juin
- Dark Scrolls (PC, Switch)
23 juin
- Wanderstop (Switch 2)
- Destroy All Humans! (Switch 2)
- Sonic Frontiers (Switch 2)
25 juin
- Star Fox (Switch 2)
- Dead or Alive 6 Last Round (PC, PS5, Xbox Series)
30 juin
- Monopoly Star Wars Heroes vs Villains (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)
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