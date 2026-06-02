Calendrier des sorties jeux vidéo juin 2026

Puisque l’industrie se focalise sur toutes les conférences entourant le Summer Game Fest, le début de l’été est forcément un peu plus calme que d’autres mois dans l’année, mais il y aura quand même de quoi faire côté sorties jeux vidéo.

Les sorties à retenir en juin 2026

Parmi les sorties les plus attendues, on notera celles de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, prochain action-RPG de Square Enix qui reprend l’esthétique HD-2D, sans oublier le retour de Star Fox sur Switch 2. On surveillera aussi d’un coin de l’œil l’arrivée de Gothic Remake, et notre côté chauvin nous redirigera forcément vers l’intelligent Crush in Time, ainsi que sur Maseylia: Echoes of the Past.

Toutes les sorties jeux juin 2026

Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo de juin 2026.

2 juin

Fatekeeper (PC, accès anticipé)

3 juin

Final Fantasy VII Rebirth (Switch 2, Xbox Series)

eFootball Kick Off (Switch 2)

4 juin

The 7th Guest Remake (PC, PS, Xbox Series, Switch)

House Flipper Remastered Collection (PC, PS5, Xbox Series)

River City Saga : Journey to the West (PC, PS5, Switch)

Tour de France 2026 (PC, PS5, Xbox Series)

Tetris: The Grand Master 4 – Absolute Eye (Switch)

5 juin

Gothic Remake (PC, PS5, Xbox Series)

Hollowbody (PS5, Xbo Series

8 juin

Solarpunk (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

Killer Bean (PC)

9 juin

NBA The Run (PC, PS5, Xbox Series)

Voidling Bound (PC)

10 juin

11 juin

16 juin

Copa City (PC, PS5, Xbox Series)

17 juin

Denshattack! (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

18 juin

19 juin

Maseylia: Echoes of the Past (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

EA Sports UFC 6 (PC, PS5, Xbox Series)

22 juin

23 juin

Wanderstop (Switch 2)

Destroy All Humans! (Switch 2)

Sonic Frontiers (Switch 2)

25 juin

30 juin

Monopoly Star Wars Heroes vs Villains (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)

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