HORSES, un jeu d’horreur très particulier, sortira sur PC le 2 décembre, sauf sur Steam où il a été banni

Un jeu trop atypique pour Valve

Dans HORSES, vous serez plongés au sein d’une ferme pas comme les autres pendant deux semaines, où les habitants du coin semblent a priori normaux, si ce n’est leur apparence peu rassurante. Et puis, tout va rapidement s’emballer, avec des images terrifiantes de corps nus à tête de cheval, et de gros plans sur des visages qui resteront imprimés dans votre cerveau. Une vidéo vaut mieux que mille mots, mais attention à vous et à ne pas visionner ça en public.

Pour découvrir ce qu’il se trame derrière ce pitch très perturbant, il faudra jouer à HORSES dès le 2 décembre sur GOG, l’Epic Games Store, Humble Store ou bien itch.io. Et pas sur Steam. Faire l’impasse sur la plateforme de Valve peut sembler étonnant, mais ce n’est pas le choix de Santa Ragione. Le développeur explique sur son site que dès la soumission du projet sur Steam en juin 2023, Valve a décidé de bannir HORSES, et ce sans donner aucune explication :

« En juin 2023, quelques jours seulement avant l’annonce prévue, nous avons appris que HORSES ne serait pas disponible sur Steam. Aucun détail précis concernant le contenu en question ne nous a été fourni. Pendant deux ans, nous avons demandé des éclaircissements et une procédure de mise en conformité, mais on nous a systématiquement renvoyés aux directives générales de Steam et nos demandes de révision et d’appel ont été rejetées. »

On pourrait faire le lien avec les récents bannissements de jeux pour adultes qui se sont produits sur diverses plateformes, dont Steam, mais Santa Ragione déclare que ce n’est ici pas lié, étant donné que le problème est antérieur à cela. Le développeur rajoute :

« Nous nous engageons à produire des récits exigeants pour adultes. HORSES utilise une imagerie grotesque et subversive pour aborder les thèmes du pouvoir, de la foi et de la violence. Nous rejetons les normes subjectives d’obscénité et pensons que ce type de censure moralisatrice évoque un passé plus sombre où de vagues notions de « décence » servaient à réduire les artistes au silence. Les jeux vidéo sont un médium artistique et les œuvres légales destinées aux adultes doivent rester accessibles. Nous respectons suffisamment les joueurs pour présenter le jeu tel qu’il a été conçu et pour laisser les adultes choisir à quoi jouer ; les œuvres légales ne devraient pas être rendues inaccessibles par les décisions opaques d’une plateforme monopolistique. »

Une décision de Valve qui n’a toujours pas été expliquée aujourd’hui, alors que Steam accueille régulièrement des jeux discutables. Valve s’est contenté de répondre à GamesIndusty.biz en expliquant avoir joué à une build du jeu, qui a montré que HORSES ne suivait pas les recommandations requises pour être publié sur Steam (sans évoquer lesquelles) :

« Après avoir testé la version et examiné son contenu, nous avons expliqué au développeur pourquoi nous ne pouvions pas publier le jeu sur Steam, conformément à nos règles et directives d’intégration. Peu de temps après, le développeur nous a demandé de reconsidérer notre décision. Notre équipe interne d’examen du contenu a donc longuement discuté de la question et a communiqué au développeur notre décision finale : nous ne publierions pas le jeu sur Steam. »

Puisque Steam est la plateforme la plus importante sur PC, HORSES a peu de chance d’être un succès commercial. Santa Ragione en est conscient et pense que le studio pourrait ne pas récupérer son investissement, risquant ainsi la fermeture.