Skate Story

Skate Story est un jeu d'aventure développé par Sam Eng et édité par Devolver Digital. Permettant aux joueurs et aux joueuses d'incarner un démon fait de verre et de souffrances, l'objectif du titre est d'explorer le monde à l'ambiance visuelle et sonore hors du commun qui nous entoure sur un skate tout en affrontant des démons afin de sauver des âmes torturées. En plus de pouvoir customiser son moyen de transport, on nous promet d'avoir accès à plus de 70 tricks au fur et à mesure de notre progression.