Alan Wake 2 est jouable du début à la fin en interne chez Remedy, Control 2 avance lui aussi

Remedy est maintenant au travail sur plusieurs projets en simultané, mais le prochain jeu du studio qui devrait voir le jour sera bien le tant attendu Alan Wake 2. Prévu pour cette année, le survival-horror doit refaire parler de lui prochainement, mais pour nous faire patienter (tout en nous rassurant), Remedy nous en dit un peu plus sur l’avancée du développement en nous partageant une excellente nouvelle.

Alan Wake 2 avance bien

Lors du bilan financier du studio, le PDG Tero Virtala a tenu à partager quelques nouvelles concernant le développement du jeu. Il affirme qu’Alan Wake 2 est désormais jouable du début à la fin en interne, et qu’il est en phase de production intense, avec quasiment tout son contenu. La prochaine étape sera de soigner toute l’expérience, avec la correction des bugs en vue. De quoi nous laisser espérer une apparition prochaine du titre, même si une sortie pour 2023 n’est pas encore tout à fait acquise.

Virtala a aussi déclaré que pour le moment, Alan Wake Remastered n’a pas encore généré de royalties, mais il s’attend à ce que cela change lorsque la sortie d’Alan Wake 2 va inévitablement booster les ventes du remaster.

Control 2 avance aussi, tout comme Max Payne

Ce bilan financier nous permet aussi d’apprendre où en sont les autres projets du studio, à commencer par Control 2, tout récemment confirmé. Le second épisode vient tout juste de passer la phase de « proof-of-concept », qui détermine la faisabilité du projet avec les premières bases du gameplay qui sont posées, ce qui veut dire qu’il pourrait bientôt rentrer en préproduction. Même chose pour Condor et Vanguard, les deux jeux orientés multijoueur et coopératif du studio.

Pour ce qui est des remakes des jeux Max Payne, on reste encore bloqué au stade de concept, même si le studio indique que tout cela avance bien. Autrement dit, aucun de ces projets n’est prêt à voir le jour avant quelques années, mais on se contentera d’Alan Wake II pour cette année, si le planning est respecté.