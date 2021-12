Remedy s’associe à Tencent pour le développement et la distribution de Vanguard, son jeu coopératif

Remedy est un studio qui est décidément très occupé. On apprenait il y a quelques mois la mise en route de Project Condor, un spin-off multijoueur de Control, tandis qu’Alan Wake 2 a fait ses grands débuts aux Game Awards. On retrouve aussi chez eux le projet répondant au nom de code Vanguard, un jeu coopératif qui a récemment eu droit à des tests en interne. Le titre semble avoir convaincu le géant Tencent, qui s’associe au studio pour donner vie au jeu.

Un jeu coop et free-to-play aux ambitions de AAA

C’est ce que Remedy nous annonce aujourd’hui, avec la publication d’un accord de développement et de distribution (ainsi que de propriété sur la licence) pour Vanguard. Tencent va aussi traduire le jeu pour le marché asiatique et développer une version mobile du titre.

Tout ce que l’on sait sur le jeu à l’heure actuelle, c’est qu’il mettra en avant la coopération et sera free-to-play, avec un budget équivalent à un AAA pour le studio. Vanguard sera principalement orienté PvE et sera bien un shooter (avec tout de même une dimension narrative), qui utilisera l’Unreal Engine et qui est destiné à sortir sur PC et consoles. Et oui, il s’agira bien d’un jeu service, le premier pour Remedy.

La sortie, ce n’est évidemment pas pour tout de suite, tout comme les nombreux autres projets en cours chez Remedy.