PlayStation Plus : Voici les jeux du mois d’octobre avec Alan Wake II, The Last of Us Part II débarque bientôt sur l’abonnement Extra

Lorsqu’il y a un State of Play en fin de mois, nous avons l’habitude de voir annoncé pour l’occasion les jeux PlayStation Plus à venir. L’édition de septembre 2025 n’a pas dérogé à la règle, et ce sont donc trois nouveaux jeux qui seront disponibles pendant un mois à partir de début octobre. Rappel que nous parlons bien des jeux du palier Essentials de l’abonnement.

Jaquette d'Alan Wake 2
Alan Wake 2
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 27/10/2023

