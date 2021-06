Control : Remedy annonce le développement d’un spin-off multijoueur, Project Condor

Control a été un joli succès pour Remedy, mais on s’attendait à ce que le studio tourne la page pour retourner vers Alan Wake, comme certains indices pouvaient le laisser penser. Mais le studio nous surprend aujourd’hui en annonçant une nouvelle fracassante, la production d’un spin-off pour Control, qui sera visiblement orienté multijoueur.

L’univers de Control sous un nouvel angle

Ce jeu a pour nom de code Condor, et sera co-édité par 505 Games. Il s’agira d’un principalement axé sur la coopération avec du PvE à quatre joueurs et prendra pour moteur celui de Remedy, le Northlight, mais c’est tout ce que l’on sait pour le moment. Le jeu est pour l’instant prévu pour sortir sur PC, PS5 et Xbox Series.

Les co-CEO de Digital Bros Group (propriétaire de 505 Games) célèbre la naissance du projet qui aura selon eux un grand potentiel :

« En tant que jeu multijoueur, Project Condor a le potentiel d’engager la communauté gaming sur le long terme, contribuant ainsi aux revenus de 505 Games plus longtemps que les jeux traditionnels. »

On apprend alors que le jeu aurait un budget de 25 millions de dollars, et que le développement et le marketing sera partagé entre 505 Games et Remedy, tout comme les revenus.

Conscient que l’idée d’un jeu multijoueur puisse décevoir les fans du studio, qui n’est pas habitué à ce genre de jeux, Mikael Kasurinen, le game director de la licence Control, a adressé un message à la communauté :

« Nous comprenons qu’il y a du scepticisme à propos du multijoueur. Mais je crois que nous pouvons créer des expériences partagées sans pour autant compromettre qui nous sommes, ou les histoires que nous voulons raconter. Oui, nous devons repenser notre manière de faire, nos techniques, notre état d’esprit, mais nous voyons cela comme un challenge excitant : A quoi pourrait ressembler un jeu multijoueur Remedy ? »

Un nouveau jeu Control en plus ?

Mais en plus de cela, l’éditeur et le studio souhaitent continuer à explorer la licence Control avec un jeu « a plus grand budget » dans le futur. Un Control 2 donc ? On nous prévient en revanche que le développement des jeux prennent beaucoup de temps, ce qui veut certainement dire que le studio n’est pas encore prêt à en parler, étant donné que les discussions semblent toujours être de vigueur ici.

Une chose est sûre, Remedy et 505 Games ne vont pas lâcher la licence de si tôt, et on ne sait pas ce que cela veut dire pour l’autre jeu en développement au sein du studio, qui est en partenariat avec Epic Games.