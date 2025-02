Alan Wake 2 commence à être rentable avec 2 millions d’exemplaires vendus tandis que Control 2 avance bien

Une année 2025 intense du côté de la production chez Remedy

Remedy vient de publier son dernier bilan trimestriel dans lequel il se félicite de l’état de santé d’Alan Wake 2, qui a su tenir la distance. Après de longs mois, le jeu passe enfin le cap des 2 millions d’unités vendues, bien aidés par un dernier trimestre boosté par la sortie du DLC The Lake House et l’arrivée d’une édition physique très attendue. Avec ce score, le studio annonce que le jeu commence enfin à générer des royalties, et donc à être rentable. Ce qui est de bon augure pour le reste du catalogue de Remedy, dont il a aussi été question lors de ce bilan.

On apprend ainsi que Control 2 a terminé ses préparatifs pour rentrer dans la phase la plus intense de production, du moins dès la fin de ce trimestre. Tout avance bien pour ce projet qui pourrait logiquement faire parler de lui d’ici peu, peut-être aux prochains Game Awards. FBC: Firebreak, le jeu coopératif qui se déroule dans le même univers, est lui aussi en bon chemin avec une équipe qui s’agrandit, notamment côté markéting. Signe que le titre ne devrait pas tarder à en montrer davantage.

Enfin, Max Payne 1&2 Remake progresse lui aussi à un bon rythme et est lui aussi en phase de production. Autrement dit, l’année 2025 de Remedy s’annonce particulièrement chargée. C’est pourquoi le studio pense que ses revenus vont augmenter cette année, avec l’objectif de doubler ses chiffres d’ici 2027 et d’être au meilleur de sa forme dès 2030.