PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus Essentials du mois d’Octobre 2025

Il y a eu quelques bons mois pour les abonnés du PlayStation Plus Essentials durant cette année, mais ce mois d’octobre sera sans doute l’un des meilleurs. Ne serait-ce que parce que les jeux proposés sont assez récents, mais ils sont en plus de cela tous très appréciés, chacun à leur manière, en allant du jeu d’horreur à la réflexion, en passant par un monde très déjanté. Voici une présentation des jeux PlayStation Plus d’octobre 2025.

Quels sont les jeux PlayStation Plus d’octobre 2025 ?

Voici la liste des jeux compris dans l’abonnement en octobre sur le PlayStation Plus Essential :

Les jeux PlayStation Plus Essential seront disponibles ce mardi 7 octobre 2025 dans la journée.

Alan Wake 2

Alan Wake 2 est un jeu d’aventure horrifique qui nous permet de retrouver l’écrivain qui donne son nom au jeu, toujours coincé dans les méandres d’un monde dangereux. Cette suite change les choses en mettant en avant un autre personnage, Saga Anderson, tout en poussant un peu plus loin le curseur de l’horreur. Préparez-vous à sursauter et à voir l’intrigue se densifier au fil des heures, avec toujours plus de phénomènes étranges. – Lire notre test complet.

Goat Simulator 3

Goat Simulator 3 est le jeu absurde par excellence. Vous incarnez une chèvre dont l’objectif est de causer le chaos au beau milieu d’une ville, et ce avec le plus d’explosions possibles. À vous de faire toutes les bêtises possibles, que ce soit seul ou en coopération étant donné que cette suite vous laisse jouer à plusieurs. Car plus on est de chèvres, plus on rit. – Lire notre test complet.

Cocoon

Cocoon est un jeu de réflexion qui nous propose une série de puzzles dans des puzzles, jusqu’à vous faire perdre la tête. Notre petit personnage doit voyager entre les mondes pour y résoudre plusieurs énigmes basées sur des mécanismes qui vont vous demander de vous triturer le cerveau. Une aventure unique et pleine de bonnes idées qui mérite que l’on s’y attarde. – Lire notre test complet.