Max Payne : Remedy annonce la préparation d’un remake des deux premiers épisodes sur PS5, Xbox Series et PC

Voilà bientôt dix ans déjà que la sombre histoire de Max Payne s’est clôturée au cours d’un troisième opus de très bonne qualité, distribué à l’époque de la PS3/Xbox 360. Une histoire débutée au tout début du XXIe siècle sur PC, PlayStation 2 et Xbox, qui a porté la licence au rang de classique du TPS et a marqué toute une génération de joueurs.

Et comme remettre les vieilles gloires sur le devant de la scène n’est pas rare, pourquoi notre héros tourmenté n’y aurait-il pas droit ? C’est ce que le studio à l’origine de la saga, Remedy Entertainment, avec le soutien financier de Rockstar Games, a décidé de préparer à travers un remake des deux premiers épisodes destiné au PC et à la nouvelle génération de consoles.

Max Payne trop vieux ? Les développeurs y Remedy

We are pleased to announce that we will remake the iconic Max Payne and Max Payne 2: The Fall of Max Payne, in a new development agreement with Rockstar Games. Read the full press release here: https://t.co/gx9tuH425j — Remedy Entertainment (@remedygames) April 6, 2022

Ce sont donc Max Payne et Max Payne 2: The Fall of Max Payne qui vont être regroupés, visiblement, en un seul titre, avec un soin et un budget auquel aurait droit n’importe quel autre AAA du studio, souligne Remedy dans son communiqué.

Les développeurs vont d’ailleurs utiliser leur moteur maison Northlight pour ce projet, de quoi sous-entendre une véritable version repensée des aventures originelles, et pas juste un travail graphique. Une direction vraisemblable qui serait logique dans la mesure où le gameplay, bien que pionnier dans l’utilisation du fameux bullet time, mérite d’être revu afin de mieux passer dans le futur.

Un futur loin d’être proche d’ailleurs puisque, à la suite de l’accord effectué aujourd’hui entre Remedy et Rockstar, le remake se trouve actuellement en phase de conception. Il va donc falloir attendre avant de voir les premières images de Max Payne new look.