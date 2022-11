Control 2 est à nouveau confirmé par Remedy sur PC, PS5 et Xbox Series

Remedy a désormais plus de partenaires que jamais et peut multiplier les projets. Tandis que le studio travaille sur le tant attendu Alan Wake 2, il prépare aussi Project Condor, un spin-off de Control qui sera principalement axé sur la coopération. Remedy a bien compris qu’il doit cette « nouvelle vie » à Control justement, un titre qui a été porteur et qui a été l’un des plus grands succès du studio. C’est donc sans grand étonnement que l’on apprend aujourd’hui, de manière plus officielle, la mise en chantier de Control 2.

Un premier concept-art pour cette suite

Bon, en vérité, ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de Control 2. Remedy avait déjà annoncé être en discussions avec 505 Games pour développer la licence avec un épisode encore plus ambitieux, mais c’est désormais plus concret.

Remedy et 505 Games vont donc bien co-développer et co-éditer le jeu, qui sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Ce second épisode aura droit à un budget initial de 50 millions d’euros et utilisera le moteur interne du studio, Northlight. N’attendez pas que le titre se dévoile prochainement, puisqu’on nous prévient que le projet en est encore à sa phase de conception, c’est pourquoi seul un artwork nous est présenté aujourd’hui.

Tero Virtala, PDG de Remedy, déclare : « Je suis maintenant fier de confirmer que le jeu Control à plus gros budget, également connu sous le nom de Heron, est Control 2, une suite de notre jeu Control. »

On a maintenant hâte de voir les premières images du projet.