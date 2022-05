Alan Wake II dévoile de nouveaux artworks, mais ne donnera pas de nouvelles cet été

Dévoilé lors des derniers Game Awards, Alan Wake II est encore à un stade de développement peu avancé pour le moment, et même si les fans sont heureux de savoir qu’il existe, il faudra se montrer patient pour en savoir plus sur cette suite tant attendue. Mais Remedy a tout de même donné un peu de grain à moudre avec des concepts-arts qui ont été dévoilés lors d’une vidéo anniversaire autour de la licence, où l’on y voit l’équipe partager l’état de l’avancée du développement.

Remedy se concentre sur le développement

Tout d’abord, Sam Lake, directeur créatif sur le jeu, tient à nous rassurer, le développement d’Alan Wake II se passe parfaitement bien. Il révèle alors que la production a bien commencé, et qu’une bonne partie du jeu est d’ores et déjà jouable pour le moment.

Cependant, le studio avait promis que le jeu donnerait de ses nouvelles durant l’été (on l’attendait alors au Summer Game Fest), mais ça ne sera finalement pas le cas. Remedy et Epic Games ont préféré reporter cette prise de parole pour se concentrer sur le développement du jeu, car créer une démo ou un trailer demande beaucoup de ressources et d’efforts.

Pour se faire pardonner, l’équipe a dévoilé de nouveaux concepts-arts pour le jeu, qui sont très sombres, et qui montrent bien l’envie de Remedy de produire son premier jeu de type survival-horror.

Alan Wake II est toujours attendu sur PC, PS5 et Xbox Series pour 2023.